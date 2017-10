Perú vs. Colombia: Hinchas de ambos países celebraron juntos en la Plaza de Armas de Chile [VIDEO]

Los peruanos y colombianos no dudaron en celebrar y armar la fiesta en la Plaza de Armas de Santiago luego del empate 1-1 que significó la clasificación de la selección cafetera al Mundial Rusia 2018 y para los peruanos su boleto al repechaje contra Nueva Zelanda.



El fin del Perú vs. Colombia se vivió como una verdadera fiesta en la Plaza de Armas de Santiago. Cientos de peruanos y colochos no dudaron en abrazarse y festejar en el barrio Cal y Canto el trascendental encuentro.

Los goles de James Rodríguez y Paolo Guerrero hicieron vibrar a ambas hinchadas, quienes además celebraron la eliminación de Chile al Mundial. Todos salieron a la Plaza a festejar la buena nueva, mientras que algunos chilenos solo les quedaba irse rápido, pues no tenían nada qué festejar.