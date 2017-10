Perú vs Colombia: Hinchas trujillanos continúan haciendo cola para comprar entradas [VIDEO]

¿No se enteraron? Al parecer, varios hinchas insisten en hacer cola para comprar entradas para el Perú vs. Colombia. Canal N mostró imágenes en las que varias personas continúan haciendo cola a las afueras de una local de Teleticket en la ciudad de Trujillo.



Pese a la decisión de la Federación Peruana de Fútbol -de vender las entradas solo por Internet-, estos hinchas trujillanos esperan que la FPF cambie la modalidad de compra de entradas, por lo que no quieren moverse de su lugar.



Muchos de ellos aseguran que en ocasiones pasadas tuvieron problemas a la hora de comprar entradas por Internet. Indicaron que cuando quisieron comprar entradas para el Perú vs. Bolivia, el servicio de compra en Teleticket no estaba activo. ¿Y se ocurre otra vez?, se preguntan.

Como se sabe, la FPF informó el domingo que la única de forma de adquirir entradas para el Perú vs. Colombia es a través de la web de Teleticket. ¿La razón? Evitar la reventa.



¿Cuándo empezará la venta? El día 3 de octubre a partir de las 6:00 a.m. hasta que se agoten. Ojo que solo puedes comprar dos entradas por DNI. Sin duda, una gran decisión de la FPF para garantizar la transparencia de dicho proceso.



PRECIO DE LAS ENTRADAS



Norte y Sur: S/. 59

Oriente desde: S/. 190

Occidente desde: S/. 290