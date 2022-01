Sus goles en Eliminatorias a España 82 aún se gritan, Guillermo La Rosa supo ‘vacunar’ a Colombia y pide tener temperamento para jugar en Barranquilla. El ‘Tanque’ le tiene fe a la selección peruana y cree que el equipo de Ricardo Gareca está para pelear con cualquier rival en estas Eliminatorias Qatar 2022

El viernes, en Barranquilla, nos espera una ‘guerra’?

Hay que tener temperamento, entrar tranquilos y no desesperarnos. Colombia es bravo, el partido es difícil para los dos.

¿Cómo debemos jugar en el ‘Metropolitano’?

Bien paraditos con los cinco sentidos. Es fundamental cerrar espacios los primeros minutos y no dejarlos tener el control del balón.

El calor juega a su favor...

Es pesado, te deshidrata mucho calor, pero de nada sirve dosificarnos, si nos meten un gol todo se complica. Y si ellos no anotan, se pondrán nerviosos.

¿Cómo frenamos a Luis Díaz, que brilla en Europa?

Hemos jugado contra los mejores del mundo y no nos fue mal. Enfrentamos a Maradona y los chicos de ahora ya frenaron a Messi y están capacitados para marcarlo.

¿Hay que temerle?

Perú no le tiene miedo a nadie. La mayoría ya jugó Copa América, Mundial, hay experiencia, no hay que asustarse, solo respetar

.Lapadula se las verá con Yerry Mina y Davinson Sánchez, que pegan...

Él juega en Italia con gente grande, sentirá la patada seguro, pero está acostumbrado.

Siempre que enfrentamos a Colombia vuelve el recuerdo de su cabezazo que calló a ‘El Campín’...

Fue el trabajo de años, después del entrenamiento me quedaba a cabecear hasta que salió uno. También tenía unos jugadorazos al lado.

¿Qué jugador le gusta de esta selección?

Carrillo, si está con las luces encendidas marca la diferencia

Otro...

Cueva, pero Peñita me hizo saltar del sillón ante Chile, juega bien ese chico.

¿Qué opina de Valera?

Cuando estaba en Copa Perú lo vi y me gustó. Lástima que no lo contrató Alianza. Que no escuche a los ‘ayayeros’, que esté tranquilo y llegará lejos. Sólo debe escuchar a sus padres, amigos de cuando tenía hambre y a su entrenador.

En Colombia lo aprecian mucho...

Nos quieren bastante, pero en Perú también. Hace poco fui a comer a un restaurante con mi familia y cuando pido la cuenta el mozo me dijo que un señor ya la había pagado.

La gente no se olvida de sus goles...

Estoy agradecido con la gente, reconocen el sacrificio y lucha que hicimos por el país.

En su época había delanteros de sobra, hoy nos faltan…

Había un montón, imagínate que para las eliminatorias de Argentina 78, Guillermo la Rosa no existía. El titular era el ‘Cholo’ Sotil, luego estaban ‘Cachito’ Ramírez, Percy Rojas y el chico Luces de Huaral.

¿Y qué pasó?

Iba como invitado, pero un día le hice tres o dos goles a Ballesteros y me fui en mi rico micro a Puente Piedra. Al día siguiente voy al quiosco y veo en los periódicos que me habían convocado. Me puse a temblar y mi tío me calmó.

Y fue al mundial…

De ir como invitado pase a jugar en Argentina. En el fútbol hay que aprovechar las oportunidades y estar preparado.

¿No lo llamaron para ser embajador de Alianza?

Creo que primero me van a llamar para ser embajador de Uganda, pero igual estoy contento con mi Alianza que fue campeón.

¿Fue a ver los partidos finales?

Fui al primer partido con mi hija. Ganamos 1-0 pero como sufrí, quería irme antes que acaben los 90 minutos.

¿Qué opina de Hernán Barcos?

El ‘Pirata’ juega bien, es vivo, goleador, me gusta como juega.

¿Tan bueno lo ve?

Se ubica bien, sabe patear, dar pase, es una buena contratación.

¿Se enteró que le regaló una casa a la señora que le cuida a sus hijos?

Los nueves somos así, generosos. (José Reynoso Alencastre)

