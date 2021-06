¡FUEGO! A horas que la selección peruana se mida ante la selección de Colombia que ya llegó a Lima, un tema todavía sobrevuela al equipo de Reinaldo Rueda. Se trata de la salida del mediocampista ofensivo James Rodríguez quien fue dejado de lado, al parecer por un tema médico. Sin embargo tras las declaraciones del médico del Everton, acaba de emitirse otra opinión que aumentaría la crisis entre el jugador y el entrenador.

Se trata de las declaraciones del médico personal del jugador, Luis Javier Fernández quien reveló que el futbolista estaba listo para jugar los partidos contra Perú y Argentina en la fecha doble de eliminatorias de junio y, posteriormente, la Copa América.

“No hubo otras lesiones musculares... Por eso, yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución de riesgo grande de volverse a lesionar porque el trabajo que hemos hecho en la zona de cadera, pelvis, espalda, en la forma que él estabiliza para apoyar, es positiva”, señaló el galeno.

"Yo daba fe que James estaba para jugar"





La temporada de James Rodríguez, quien llegó cedido a préstamo desde Real Madrid, no fue de las mejores, pero el inicio de la misma con goles y asistencia emocionó a todos, incluida la misma selección de Colombia. Justamente a ella apuntó el doctor Fernández con una dura crítica y un señalamiento de culpabilidad.

“Me parece que desvirtuaron la información que les di, simplemente dijeron ‘vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones’. Yo no pertenezco a la Federación. Yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación ni mucho menos a los laboratorios”, sostuvo en ESPN.

James Rodríguez estuvo de para varios partidos en la segunda ronda de la Premier League. (Foto: AP)

Para el médico del jugador, este no fue evaluado de manera adecuada y, por ello, se determinó su exclusión del equipo. “A James no se le hizo una resonancia para determinar cómo estaba su sistema muscular, sus sóleos, no le hicieron una resonancia, no le hicieron un examen clínico que es, más o menos, lo más determinante en estos momentos”, indicó.

“Hablé con Rueda e inclusive una vez nos habíamos reunido con los médicos de la Federación y le dije que estaba en mis manos, que la evolución era muy buena. Yo juzgaba que para el 3 de pronto no podría estar, pero para el 8 sí. Reinaldo se mostró muy abierto, pero él tiene que recibir las recomendaciones de los médicos responsables de los jugadores de la selección. No culpo a Reinaldo por no haber tomado mis recomendaciones”, finalizó.

