Perú vs. Colombia: jugadores llegaron a Lima y fueron recibidos como héroes por cientos de personas [VIDEO]

En medio del clamor popular, los integrantes de la blanquirroja llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao) para el encuentro Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018, el cual tendrá lugar este martes 10 de octubre en el Estadio Nacional.



Tal como se vio a través de la señal de Canal N, muchos seguidores del elenco dirigido por el entrenador Ricardo Gareca estaban listos con los móviles y cámaras para registrar la mejor imagen de sus ídolos, los cuales pueden pasar a la historia si superan las Eliminatorias Rusia 2018.



Luego de bajar del avión, los jugadores que disputarán el Perú vs. Colombia a subieron al bus, recibiendo más calor popular. El transporte tuvo que avanzar de a pocos ya que varios querían acercarse a los futbolistas.



Las tomas del referido medio también mostraron cómo el bus de la selección se desplazaba por la avenida Faucett, la cual lució despejada para la ocasión. No fueron pocos los que invadieron la vía para alcanzar el vehículo de los jugadores, quienes tendrán que prepararse en estos días para el Perú vs. Colombia.

Hay que mencionar que en las últimas horas, los hinchas de la bicolor han hecho un pedido muy especial al Ministerio del Interior. Según se puede leer en las redes sociales, las personas quieren ir a ver el Perú vs. Colombia portando bombos y banderolas.



"Ministro Carlos Basombrio, las barras de la selección queremos hacer una fiesta jamás vista el 10 (de octubre) en el Estadio Nacional: banderas, papel picado", se puede leer en el tuit de @blanquirroja, la cual lanzó este pedido a días de jugarse el Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018.