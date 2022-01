Sabe que el partido será difícil, pero confía en la ‘Blanquirroja’. Julio César Uribe brindó declaraciones para ‘Caracol Radio’ en la previa del choque de Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Para el exjugador, el duelo que se disputará en Barranquilla no tiene un claro favorito.

Colombia y Perú tienen la misma cantidad de puntos (17), por lo que Uribe consideró que “han cambiado los tiempos y las necesidades, ambos están igualados en puntajes, el privilegio de estar en la cita más importante del mundo lo tienen los dos, uno juega de local. No es una cuestión de voluntades sino de capacidades”.

‘El Diamante’ conoce el esquema con el que Ricardo Gareca suele salir al campo de juego : “La selección nacional, en función de su 4-2-3-1, siento que es predecible, pero a la vez peligrosa. Peligrosa, porque defiende bien y contraataca. Dependerá de la capacidad para pasar la línea del balón y presionar, en Barranquilla el calorcito pega y el que administre mejor el balón se desgastará menos”.

Sobre el estilo de Colombia y su falta de goles en los últimos encuentros que han tenido: “Yo creo que no hay más favorable que el de Colombia, porque Colombia ha merecido mucho más de lo que los números indican, Colombia ha intentando, no ha podido marcar, pero tampoco le han marcado. Esas dificultades podrían presentarse ante Perú, porque Perú no le va a dar espacios. Colombia tiene a favor la localía, pero Perú tiene argumentos también”.

Colombia vs Perú: ¿Quién es favorito para Uribe?

A raíz de su análisis, el periodista de Caracol Radio dijo: “¿Entonces, Colombia es la favorita, Julio César?” Pero Uribe sostuvo que no hay una selección que sea más destacada: “ No creo que Colombia sea la favorita , si Colombia en los primeros 20 minutos anota el gol, seguramente el partido lo tendrá donde lo puede jugar mejor, pero mientras esté 0-0 su nivel de atención debe ser puntual, porque las contras de Perú son muy puntuales también. Yo creo que Colombia tiene una defensa que puede controlar el ataque de Perú, dependerá de su fase ofensiva, esto se gana con goles, los que hacen goles son los generadores de fútbol y después defienden todos”.

Perú y Colombia chocarán en un duelo vibrante este viernes 28 de enero desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Los dirigidos por Ricardo Gareca viajarán a Colombia este miércoles en un vuelo pactado a las 5:00 p.m.