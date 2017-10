Perú vs Colombia: Luis Advíncula fue víctima involuntaria del buen humor de Alexi Gómez en la concentración de la selección blanquirroja. La 'Hiena' interrumpió una transmisión en vivo del barbero de la bicolor, Junior Núñez, con pícara situación.

[Perú vs Colombia: Sigue aquí EN VIVO el partidazo por las Eliminatorias]

Luis Advíncula se sentó a esperar el cambio de look respectivo para el Perú vs Colombia. La música de Mc Kevinho (Olha a Explosao) retumbaba en la habitación. De pronto apareció Alexi Gómez.



La 'Hiena' se dio cuenta del enlace en vivo del barbero y comenzó a leer los mensajes. La parte más hilarante fue un saludo de un colombiano, ello desató las carcajadas de todos. "¡Uy!, saludos desde Colombia, mami Colombia saludos, eso", dijo Gómez imitando el dejo cafetero.



Pero luego la situación se puso picante. Un saludo del usuario 'Kimberly'. "Mira, un saludo de Kimberly, te dice que estás rico", dijo Gómez. Pero Advíncula replicó "Te dice a ti pues huev...".



"¡Uy! No contestar a Kimberly, lo siento. ¡Arriba Perú!", dijo Gómez. Luego leyó los mensajes "Alexis Gómez, que guapo", citó la Hiena emocionado. "No, mi esposa me mata", mencionó y se retiró de la habitación entre risas.

Perú vs Colombia: A Luis Advíncula le cortaban el cabello y Alexi Gómez le hace pasar pícaro y delirante momento

Pero no se quedó allí. "Como no lo ve tu señora para cag... de risa", dijo Advíncula y luego siguió cantando su reguetón. Buen ambiente en la concentración de Perú.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.