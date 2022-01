Magaly Medina es conocida como el terror de los ‘peloteros’, ya que sus cámaras los siguen a todos lados para registrar sus famosos ‘ampays’. Esta vez, la conductora de televisión siguió a los jugadores de la selección peruana hasta Barranquilla, ciudad donde jugarán ante Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

No obstante, la presencia de Magaly Medina el viernes en el Metropolitano Roberto Meléndez, no responde a intentar ampayar a algún ‘jugadorazos’, como ella los llama. La popular ‘Urraca’ afirmó que estará en el estadio para acompañar a su esposo, quien quiere alentar a la selección peruana.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Medina reconoció que nunca fue al estadio a ver a la selección y que no le gusta el fútbol. “He venido para acompañar a mi esposo, es algo que no hago, no me gusta el fútbol, pero él me invita a viajar por el mundo y yo también sé darle el gusto a él”, agregó.

Sin embargo, algo que Magaly no esperaba era que su publicación se iba a llenar de comentarios de hinchas y seguidores que la iban a tildar de ‘salada’.

“La salada y su nube, no vayan”, “vas a salar el partido, quedó demostrado que no simpatizas con nuestros jugadores”, “ahora los jugadores estarán nerviosos”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Magaly Medina estará en el partido de la selección peruana ante Colombia. Foto: Composición.

