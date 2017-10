Perú vs Colombia: La millonaria cifra que ganará la bicolor si clasifica al Mundial Rusia 2018

La selección peruana que dirige Ricardo Gareca está a un paso de lograr el sueño mundialista. Para ello debe ganar a Colombia en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



Si Perú logra este anhelo de más de 30 millones de peruanos, se llevará un gran premio económico por parte de la FIFA. Son 2 millones de dólares lo que reparte la máxima entidad del fútbol a los que clasifiquen al Mundial de Rusia 2018.



Y ojo, no es lo único. También hay otros 10 millones de dólares que se entregan a las selecciones que NO logren avanzar la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Sin duda, un gran ingreso por estar estar en la cita mundialista.



Perú vs Colombia: EN VIVO Juegan HOY por la clasificación al Mundial de Rusia 2018



Así que paso a paso. Perú tiene 90 minutos (más lo que adicione el árbitro Richi) para buscar los tres puntos que lo clasifiquen de forma directa (si Argentina no gana a Ecuador de visita) al próximo Mundial de Rusia 2018.



Perú y Colombia juegan hoy en el Estadio Nacional de Lima por la última jornada de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido arrancará a las 6:30 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir EN VIVO por Trome.pe.