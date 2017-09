Perú vs. Colombia: Esta es la nueva fecha para la venta de entradas

Nueva fecha. A través de Twitter, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la nueva fecha para la venta de entradas del Perú vs. Colombia. No, ya no será este viernes 29.



A raíz del escándalo que generó la venta de entradas que el BBVA Continental puso a la venta, la PPF decidió postergar la fecha para el martes 3 de octubre. El objetivo de esta decisión es evitar la reventa.



Y es que varios de los empleados del BBVA optaron por no abrir las oficinas para ser los primeros en comprar entradas para el Perú vs. Colombia en los cajeros. Mientras los hinchas, quienes se habían amanecido haciendo cola para adquirir sus boletos, tuvieron que esperar que los empleados terminen de hacer uso de los cajeros. El hecho causó indignación y más de un hincha denunció la 'viveza' de los empleados.



"Estamos trabajando con la PNP y Fiscalía para minimizar la reventa", indicaron en Twitter.



Como se sabe, el pasado lunes, se agotaron las 3500 entradas que la entidad bancaria puso a la venta. Horas después, algunos usuarios ofrecían las mismas entradas en las redes sociales a precios exorbitantes.

Nueva fecha de venta entradas Perú-Colombia: 3 de octubre. Estamos trabajando con la PNP y Fiscalía para minimizar la reventa. pic.twitter.com/jsQJ7JG3rJ — FPF (@TuFPF) 27 de septiembre de 2017

Estos son los precios de las entradas para el Perú vs. Colombia:



Norte: S/. 59

Sur: S/. 59

Oriente lateral: S/.190

Oriente central: S/. 250

Occidente lateral: S/. 290

Occidente lateral: S/.290

Occidente central: S/.350