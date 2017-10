Perú vs Colombia: El gesto de incertidumbre de Paolo Guerrero tras empate con cuadro cafetero [VIDEO]

El empate que obtuvo Perú frente a la selección colombiana hace que muchos sueñen con la posibilidad de que la blanquirroja llegue al Mundial. Tras finalizar el partido, los jugadores peruanos se juntaron en un abrazo; sin embargo, la actitud del delantero Paolo Guerrero fue bastante comentada.



Paolo Guerrero se mostró distante de los jugadores de la selección y no participó del abrazo grupal del equipo blanquirrojo. El delantero fue abordado por la prensa, pero al parecer sólo esperaba el resultado del partido de Paraguay vs Venezuela.



El también delantero Jefferson Farfán se acercó a Paolo Guerrero, pero "El Depredador" continuó con su gesto de incertidumbre. Al parecer, el futbolista no se sentía satisfecho con el empate ante la selección colombiana.



Paolo Guerrero contestó algunas preguntas de los periodistas y dejó sentir su pesar por el empate. "Sí, sacamos la garrar en el segundo tiempo, pero en el primero no la teníamos muy clara", dijo con pesar el delantero, quien espera con ansías el repechaje.



El delantero también valoró el esfuerzo de cada uno de sus compañeros y le pidió a la prensa concentrarse en el repechaje. Paolo Guerrero fue el jugador que aún mantiene el sueño mundialista de los peruanos intacto. El Depredador metió el gol que empató el partido con la selección colombiana.



El gesto de incertidumbre de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero declara a la prensa