Perú vs. Colombia: Pedro Gallese analiza jugadas de Radamel Falcao [VIDEO]

Videos hechos en casa. Tan importante para un portero son sus guantes como su conocimiento del enemigo. Por ello, el comando técnico ya entregó al portero Pedro Gallese un recopilado de imágenes, donde se ve en acción a Radamel Falcao.



“Siempre es bueno revisarlos, aunque no me preocupa en demasía James ni Radamel, porque más estoy pensando en nosotros mismos”, señaló Pedro Gallese, que se enfrentará a un ‘Tigre’ que solo lleva dos goles en estas Eliminatorias (en ambos partidos, Colombia no ganó).



La idea es que Pedro Gallese conozca sus habituales cabezazos y su manera de definir con ambos perfiles.



Otros que revisan los movimientos del goleador ‘cafetero’ son Alberto Rodríguez y Christian Ramos, que se repartirían la marca del atacante.