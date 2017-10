Perú vs Colombia: Periodistas cafeteros 'temen' a la blanquirroja y elogian a Ricardo Gareca [VIDEO]

Perú y Colombia lucharán palmo a palmo por un cupo directo al Mundial de Rusia 2018 en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué dijo la prensa cafetera sobre el crucial duelo de la última fecha de las Eliminatorias? ¿No ven como favorito a su selección?



"Colombia se metió a una hoguera, porque Perú va con el 'cuchillo entre los dientes'. Hoy Perú, tras sacar un empate con el clima que había en Argentina, ¿sabes con qué ánimo llega a Lima?", comentó uno de los panelistas del programa "Fútbol Total" de DirecTV Sports.



"Estos pibes quieren hacer historia. Paolo Guerrero se vino de Flamengo 10 días antes para jugar con Perú", elogiaron al delantero de la selección peruana.



"Yo creo que en Lima no va a ganar Colombia. Esta Colombia llega herida, y el otro equipo que es Perú, viene agrandado, viene de empatar en La Bombonera".

Sobre el técnico de la selección peruana, señalaron. "Me llama mucho la atención como Gareca no solo cambió los jugadores, no solo la forma de cambiar, sino también la cabeza a estos jugadores peruanos".