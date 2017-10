Perú vs Colombia: Portada de diario Marca de España ¿no quiere a la bicolor en el Mundial Rusia 2018?

Son 5 las selecciones sudamericanas que lucharán HOY por un lugar en el Mundial de Rusia 2018. De este grupo, Perú es el que podría lograr la hazaña luego de 36 años de ausencia mundialista. Para ello deberá ganar a Colombia en el Nacional.



Un resultado favorable para la selección peruana podría originar la eliminación de Argentina (que juega con Ecuador en Quito) de Rusia 2018. Es decir, Lionel Messi tendrá que ver el Mundial desde su casa.



Perú vs Colombia: EN VIVO Juegan HOY por la clasificación al Mundial de Rusia 2018



La posible ausencia de la 'Pulga' en Rusia 2018 no solo será una catástrofe para el país gacuho, sino también para los españoles, quienes disfrutan de su juego todos los fines de semana en el Barcelona.



Por ello, el diario "Marca" de España publicó una portada que podría no caer bien para los hinchas de la selección peruana. "No nos imaginamos un mundial sin vosotros", se lee en el titular.

Portada de HOY del diario Marca de España

Si James Rodríguez (Colombia), Lionel Messi (Argentina) y Alexis Sánchez (Chile) clasifican al Mundial de Rusia 2018, podemos asumir que Perú quedaría fuera, ya que Uruguay está prácticamente en Rusia y Brasil tiene los boletos hace tiempo.



Perú y Colombia juegan HOY en el Estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Una victoria de la bicolor, siempre y cuando Argentina no gane a Ecuador, lo pondrá de forma directa en el Mundial.