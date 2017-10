Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, visitó a la selección en el hotel de concentración, cumplió la cábala, y se mostró optimista con la clasificación al Mundial Rusia 2018 previo al duelo ante Colombia de este martes.

"Tengan confianza, cerebro y corazón, y van a ganar. Yo siempre confíe en ellos. Bailando no se gana el fútbol, dribleando se gana en el fútbol", aseguró PPK a su salida de la concentración previo al Perú vs Colombia.



"Hoy juega nuestra selección y todos queremos alentar a nuestros muchachos. Decreto medio día laborable para juntos gritar ¡Arriba Perú!", dijo Kuczynski a través de la red social Twitter.

El mandatario y su esposa Nancy Lange, de nacionalidad estadounidense, visitaron a los jugadores de la selección que están concentrados en un hotel de San Isidro.

Hoy todo el Perú con la selección. Trabajadores del sector público podrán alentar a partir de las 4 p.m. a nuestros muchachos. Arriba Perú. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 10 de octubre de 2017

"Siempre he confiado en ustedes, falta muy poco para llegar a Rusia. Jueguen con el corazón y con la cabeza, para que pongan toda su habilidad y destreza en la cancha, y logren la victoria esperada por todos los peruanos", dijo Kuczynski a los jugadores, según un comunicado de Palacio de Gobierno.



El Gobierno precisó en un decreto supremo "extraordinario" que la jornada no laborable será para los trabajadores públicos desde las 1600 hora local, a fin de que se puedan implementar las medidas de seguridad previa del partido que "ha acaparado la total atención de la sociedad peruana en conjunto".



Los trabajadores del sector privado podrán acogerse al decreto supremo previo acuerdo entre el empleador, dijo la norma. Perú no clasifica a un mundial de fútbol desde 1982.

