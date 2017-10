Perú vs Colombia: Radamel Falcao dice que partido con la blanquirroja será "una final"

Tras el partido ante Paraguay, el 'Tigre' Radamel Falcao aseguró que el Perú vs Colombia, que se disputará este martes 10 en el estadio Nacional, será "una final".



Y es que el partido de ayer, como el propio Falcao reconoció ante la prensa, se les escapó sobre los últimos minuto. "Yo creo que no encontramos explicaciones ante esta situación porque lo teníamos en las manos, ahora mañana hay que levantar cabeza e ir a ganar a Perú porque dependemos de nosotros y es una final", dijo a la prensa paraguaya.



Colombia sabe que el encuentro con Perú es más que una final. Es la oportunidad de estar más cerca del Mundial Rusia 2018. También lo es para la blanquirroja.



"Se tuvo el segundo, podíamos haber aguantado o defendido, todo lo que se pueda decir ahora yo creo es real pero bueno, ahora nos queda ir a luchar y matarnos", agregó Falcao.



El Perú vs Colombia por la última jornada de las Eliminatorias Rusia 2018 será transmitido por Movistar Deportes (cable) y ATV (señal abierta). También podrás seguirlo en nuestra web Trome.pe.