Perú vs. Colombia: Reventa de entradas se dispara 20 veces su valor y llega a los 3,200 soles ¡Qué abuso! ¡Qué locura!

La venta de entradas en Teleticket se agotó en horas de la mañana a pesar de las denuncias de estafa que los hinchas de la selección peruana realizaron en las redes sociales debido que no pudieron comprar sus boletos para el Perú vs. Colombia.



Sin embargo, aquellos hinchas que no pudieron adquirir una entrada aún mantienen la esperanza de poder comprarlas en la reventa, pues muchos sostienen que podrían aumentar hasta cien o 200 soles por un boleto. Lamentablemente, les tenemos una mala noticia, realmente mala para todos los fanáticos que quieren estar sí o sí en el Perú vs. Colombia.

Hinchas de la selección peruana se inscriben para denunciar a la FPF ante Indecopi por vender entradas solo por Internet.

Las entradas para el Perú vs. Colombia son las más solicitadas en las últimas horas y la reventa se ha disparado a niveles inimaginables, pues el precio se ha disparado de tal manera que para adquirir una de las más baratas (norte y sur) tienes que desembolsar desde 1200 soles, cuando su precio real era de solo 59 soles. ¡Se incrementó 25 veces su valor! ¡Qué locura!



Pero si esperas que eso es lo más caro que encontrarás, estás equivocado. ¡Prepárate para un infarto fulminante a tu economía! En el sitio stubhub.pe el precio de las entradas para el Perú vs. Colombia, en la zona Oriente Cental se incrementó de tal manera que para adquirir solo una tienes que pagar 3,242.32 soles. Así como lo lees, y si le habías prometido a tu pareja conseguir como sea los boletos, te tocará desembolsar más de 6,400 soles.







En esta web también puedes encontrar las entradas para Occidente desde 1,994 soles y para Oriente desde 1,200 soles. Lo increíble es el costo de los boletos para la zona sur y norte, cuyo precio sobrepasa los 700 soles cada una.



En mercadolibre.com.pe los precios son un poco más bajos, pero igual de abusivos. La norte y sur cuesta desde 500 soles, mientras que las de occidente están desde 1,500 soles y la oriente a 1,200 soles.



Recordemos que las entradas para el Perú vs. Colombia que se jugará el próximo martes 10 de octubre, costaron desde 59 soles y la más cara se podía adquirir desde 390 soles.



Muchos hinchas de la selección peruana solo tendrán que conformarse con ver el Perú vs. Colombia desde la comodidad de su casa, aunque más de uno se inscribirá en todos los sorteos y esperará que suceda un milagro de octubre y así estar alentando a la blanquirroja desde uno de los asientos del Estadio Nacional.