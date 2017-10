Perú vs. Colombia: Teleticket se pronuncia sobre denuncias de estafa por venta de entradas del partido [VIDEO]

Luego del caos registrado en la venta de entradas vía web del Perú vs. Colombia y ante las posibles denuncias a Indecopi por supuesta estafa, Teleticket emitió un comunicado donde confirma lo dicho por muchos hinchas que no llegaron a comprar sus boletos por fallas en el sistema de registro.



Teleticket explicó que ante la alta demanda que tuvo la compra de los boletos para el Perú vs. Colombia "se habilitó una cola virtual para el registro de usuarios en la plataforma de Teleticket, y otra cola virtual para la compra de entradas en nuestro sitio web, con la finalidad de mantener la operatividad del sistema".

Los reclamos de los hinchas que ayer ingresaron al portal web de Teleticket para adquirir las entradas del Perú vs. Colombia, eran que la empresa en ningún momento informó que se podía hacer cola virtual para registrarse desde antes de las 6 de la mañana, hora anunciada para el inicio de la venta de los boletos.



Sin embargo, Teleticket se justificó e indicó que “cuando se produce un evento de gran magnitud, para el que se espera gran afluencia de personas, el sistema de colas en línea envía a los usuarios al entorno de ‘sala de espera virtual’, donde aguardan el turno que les corresponde, y una vez alcanzado su turno, son redirigidos de nuevo al sitio web, sea para su registro como usuarios de la plataforma o para la posterior compra de sus entradas".

"Esta medida es estrictamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema y de la página web, pero no tiene cómo garantizar su perfecto funcionamiento ante una sobrecarga en el sistema”, agregó Teleticket, dando la razón nuevamente a los usuarios que no pudieron ingresar para comprar sus entradas del Perú vs. Colombia.

Teleticket agregó que “a las 6 a.m. de la referida fecha, conforme a lo anunciado, se inició la venta con la cola virtual para la compra de entradas del Perú vs. Colombia, evidenciándose rápidamente una acumulación de usuarios en dicha cola virtual de hasta más de 250,000 usuarios, cantidad significativamente superior a la habitual para este tipo de eventos. El número total de visitas a la web de Teleticket para efectos de la compra de entradas para el partido llegó a superar los 2 millones, número que supera largamente cualquier antecedente de este tipo”, se indica en otro párrafo del comunicado.

Luego de leer el comunicado de Teleticket, miles de usuarios cuestionaron a la empresa en sus redes sociales e insistieron que los denunciarán por irregularidades y publicidad engañosa ante Indecopi.