Perú vs Colombia: Así "engañaron" miles de usuarios a la web de Teleticket [VIDEO]

El último encuentro de la selección peruana tendrá lugar en el Estadio Nacional en Lima y ya no hay entradas para el cotejo futbolístico. Teleticket anunció que las ventas solo se realizarían vía web y miles de personas madrugaron para poder comprar un boleto y ser testigos presentes le encuentro deportivo.



Copy/Paste. Un link comenzó a distribuirse por las redes sociales y, según el mensaje, con un simple copiar y pegar se podría tener acceso directo a la compra de las entradas y sin necesidad de realizar la temida cola virtual para el Perú vs Colombia.



La gente madrugó y se dieron cuenta que la “cola” era gigantesta o que eran la persona número 20 mil y que serían atendidos dentro de una hora. Las entradas se acabaron y muchos seguían en la cola virtual en Teleticket para ver a la selección peruana.



¿Qué pasó? Un video de Facebook muestra a una persona que aplicó el Copy/Paste y compró de forma automática su entrada para el Perú vs Colombia. La fórmula es bastante simple pero sencilla. Lo real es que hay no hay entradas para ver el último encuentro de la selección peruana en Lima.



Perú vs Colombia

Argentina



Un caso similar también se dio para el encuentro que se disputará este jueves 5 de octubre entre Perú y Argentinaen ‘La Bombonera’. La prensa gaucha no podía creer que en 21 minutos ya no habían entradas populares para el encuentro más decisivo de Messi y sus amigos.



“No puede ser que se acabaran las entradas tan rápido. Ningún sistema en Argentina puede aguantar tanta gente comprado entradas sin que la página se caiga”, es uno de los comentarios que resumen el descontento de muchos argentinos que no pudieron comprar una entrada para el encuentro histórico entre Perú y Argentina.