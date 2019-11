Perú vs Colombia EN VIVO ¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan amistoso por fecha FIFA? 

Perú vs Colombia HORARIOS y CANALES. El equipo de Ricardo Gareca vuelve a los terrenos de juego por fecha FIFA, donde se medirá con la selección de Colombia en amistoso internacional. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Perú vs Colombia? Pues este viernes 15 de noviembre en el Hard Rock Stadium de Miami, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados peruanos que radican en Estados Unidos.



¿A qué hora arranca el Perú vs Colombia? Pues a las 8:30 p.m. de Perú, Colombia y Estados Unidos (Miami). En Chile, Argentina y Uruguay a las 10:30 p.m. En España a las 2:00 a.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Colombia? En nuestro país lo puede ver por Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). En Colombia por Caracol TV.



¿Vas a seguir el Perú vs Colombia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.