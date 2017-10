Perú vs. Colombia: ¡Todos unidos con la selección! [VIDEO]

‘Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú’. Sí, contigo. Con la tierra que nos vio nacer, con cada rincón que nos puede cobijar. Con el ‘Zambo’ Cavero en el cajón y el ‘Maestro’ Avilés en la guitarra. Contigo y con todos, porque así lo escribimos en Trome tras el final en ‘La Bombonera’ y así se viene creando el ‘PARTIDO DE TODOS’ ante Colombia.



En Argentina, los once luchadores cantaron el himno nacional con garganta y huevos, así como lo graficó la cara de Renato Tapia. En el avión rumbo al país ‘gaucho’ se rompió la quietud del cielo con ese estribillo ‘Unida la costa, unida la sierra, unida la selva...’ entonado por jugadores, dirigentes, los ‘héroes del 69’ y los hinchas afortunados que recorrieron esa distancia con el plantel. En Ezeiza, otros miles de compatriotas nos pusieron la piel de gallina con el ‘Somos libres...’ y en nuestro país, el jueves 5 de octubre hubo más fervor que en Fiestas Patrias.



Por eso esta previa tiene que ser distinta. Hay que entonar el ‘Contigo Perú’ desde ahora y minutos antes de que nuestros guerreros salgan a la cancha. Vamos a cantarlo en el almuerzo, vamos a desayunar su letra, a entonarlo en el Jirón de la Unión y en Guardia Chalaca. En el norte y en el sur, en cada colegio y hasta en los conventos. Vamos a memorizarlo grabándolo en nuestra garganta y en las redes, mientras las horas pasan para ese vital partido de mañana. Ya cuando estemos en el estadio, entonemos el himno nacional al estilo Tapia. Con ese sentimiento tatuado en la piel.



Entonces, el ‘partido de todos’ se habrá convertido en tendencia. Miles de camisetas blanquirrojas en oficinas, tiendas, canchas de fulbito, bodas y reuniones.



Los jefes y los subordinados, los que venden y los que compran, los que alentarán dentro del estadio y en las calles aledañas. Los niños hablan de las atajadas de Pedro Gallese o los quites del ‘Mudo’ Rodríguez.



En las universidades ya buscan que Renato Tapia dicte clases de coraje y en las combis, la música criolla le ganó a todos los ritmos. Colombia llega hoy, que sienta y que escuche. Que sepa que no jugará contra once, sino contra más de 30 millones. Y que cada persona llevará sobre su pecho los colores, estarán sus amores y el grito será ‘Contigo Perú’.

Perú vs. Colombia