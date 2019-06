Perú vs Costa Rica EN VIVO Día, hora y canal del amistoso preparatorio para la Copa América 2019

Perú vs Costa Rica EN VIVO. La 'Blanquirroja' jugará su penúltimo amistoso de cara a la Copa América Brasil 2019. Su rival será el conjunto 'tico' en Lima. En esta nota conoce el día, hora y canal.



¿Cuándo y dónde se jugará el Perú vs Costa Rica? Se llevará a cabo este miércoles 5 de junio en el Estadio Monumental de Ate, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el Perú vs Costa Rica? En nuestro país va desde las 8:00 p.m. (8:00 p.m. de Colombia, 9:00 p.m. de Chile y 10:00 p.m. de Argentina).

¿Qué canales pasarán el Perú vs Costa Rica? Los encargado de transmitir el duelo son Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Costa Rica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Tras el choque con Costa Rica, el equipo de Ricardo Gareca se medirá con Colombia, también en el Monumental, el domingo 09 de junio desde las 4:00 p.m.