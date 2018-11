Perú vs. Costa Rica EN VIVO | CANALES DE TV | La selección peruana se mide HOY martes 20 de noviembre ante un equipo 'tico' con la moral en alto, pues viene de ganarle a Chile en el pasado amistoso, mientras que el equipo inca buscará corregir los errores que cometieron en uno de los peores partidos que jugaron ante Ecuador y que les costó la derrota 2-0. Los peruanos y 'ticos' jugarán a las 7:30 p.m. en el estadio de la UNSA de Arequipa ante miles de hinchas que agotaron las entradas a pocas horas de ponerse a la venta. Los 'tigres' de Gareca llegaron ayer a la hermosa Ciudad Blanca y fueron recibidos por decenas de hinchas que, por la noche, realizaron un banderazo en apoyo a su selección y esperan que hoy vuelvan a mostrar esa garra que nos llevó al Mundial Rusia 2018. El partido se transmitirá, en el Perú, por Latina y Movistar Deportes (CMD). En Costa Rica, Teletica y Cabletica serán los encargados de llevar la señal de este amistoso internacional FIFA.



Para este Perú vs. Costa Rica , Ricardo Gareca alineará con algunos cambios desde el arranque, aunque confirmó la presencia de Cristian Benavente desde el arranque del partido, el DT indicó que no volverán a cometer los mismos errores que nos costó la derrota sufrida ante Ecuador y que aguó el festejo del 'Día del Hincha', pues ese partido era para conmemorar el primer año de la histórica clasificación a Rusia 2018.

Asimismo, reconoció que para este Perú vs. Costa Rica , los jugadores 'ticos' llegan con la moral en alto tras conseguir un triunfo ante Chile 3-2, el primero tras una racha de nueve encuentros sin ganar. "Van a tratar de hacer un gran partido", auguró Gareca, quien explicó que su rival está en un proceso de cambio de técnico, donde cada jugador busca su sitio.



CANALES QUE TRANSMITIRÁ PERÚ VS. COSTA RICA

España: beIN Sports

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica, TeleTica, Cabletica

República Dominicana: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

Internacional: Bet365 , GOLTV Play

, GOLTV Play México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua: GolTV Latinoamerica

Panamá: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Espanol, GOLTV, Perú Mágico

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

En tanto, Costa Rica no realizará muchos cambios respecto al equipo titular que se impuso por 2-3 a la selección de Chile. Entre las principales preocupaciones del técnico está conocer si Ian Smith está en condiciones de jugar de inicio el encuentro ante Perú. "Vamos a darle chance para ver si se recupera, sino le tocará a Yostin Salinas, así como los casos de Elías Aguilar y Myron George, que los probaremos en el entrenamiento y definiremos si son titulares o les toca esperar", apuntó el DT de los 'ticos' previo al Perú vs. Costa Rica.



Costa Rica necesita el triunfo ante Perú para no cerrar el 2018 con el peor rendimiento de la actual década, al registrar un 25 % de triunfos, por debajo del 29 % de victorias conseguidas en el 2010



Costa Rica, además, buscará hoy su primera victoria ante Perú en 60 años. La primera vez que se enfrentaron fue en el año de 1956, cuando en el marco del Panamericano de fútbol se impuso por marcador de 4-2.



Esa fue la única victoria tica ante Perú hace 62 años, desde entonces ambas selecciones chocaron en seis partidos con una victoria tica, un empate y cuatro triunfos para la selección peruana



ESTADIO LLENO



Más de 30 mil boletos se vendieron para este Perú vs. Costa Rica y se anuncia que Nilson Loyola y Christofer Gonzales podrían ser titulares en una cancha que conocen a la perfección. El viaje de la ‘Bicolor’ fue con retraso. El arribo programado para las 10:30 de la mañana fue recién después de la una de la tarde. Por la noche, el equipo reconoció el campo y en cada paso por la ciudad recibió el cariño de los compatriotas.



ÚLTIMOS DUELOS CON CENTROAMERICANOS



Perú 0-0 Honduras 2012



Panamá 1-2 Perú 2013



Perú 3-0 Panamá 2014



Perú 1-0 Guatemala 2014



Perú 3-1 El Salvador 2016

