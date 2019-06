Perú vs Costa Rica EN VIVO Con regreso de Paolo Guerrero, chocan en amistoso internacional

Perú vs Costa Rica EN VIVO ONLINE. Con regreso de Paolo Guerrero, la selección peruana disputará este miércoles su penúltimo amistoso con miras a la Copa América Brasil 2019. La cita será en el Estadio Monumental de Ate.



EL 'DEPREDADOR' PEGA LA VUELTA



Paolo Guerrero no se pone la 'blanquirroja' desde el partido contra Australia, por la última fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018, donde marcó un gol. Tras ello continuó con su sanción hasta el pasado abril.



Desde el mes en mención, Paolo Guerrero acumula 9 goles en 13 encuentros con su club, el Internacional de Porto Alegre, en los diferentes torneos que participa el 'Colorado'.

PERÚ VS COSTA RICA



Perú y Costa Rica se miden desde las 8:00 p.m. de Perú. En Estados Unidos a las 9:00 p.m. y en Argentina a las 10:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Perú / 8:00 p.m.

Colombia / 8:00 p.m.

Ecuador / 8:00 p.m.

México / 8:00 p.m.

Bolivia / 9:00 p.m.

Venezuela / 9:00 p.m.

Paraguay / 9:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

Estados Unidos / 9:00 p.m.

Uruguay / 10:00 p.m.

Argentina / 10:00 p.m.

Brasil / 10:00 p.m.



La transmisión del Perú vs Costa Rica estará a cargo de Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). ¿No lo verás por TV? Puedes seguir el minuto a minuto de Trome.pe., que tendrá las todas las incidencias del amistoso FIFA.