Perú vs Croacia : La selección peruana se prepara en Miami para su primer partido amistoso internacional con miras al Mundial Rusia 2018.



Perú vs Croacia se llevará a cabo este viernes (7:30 p.m.) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. De cara a este duelo la selección completó su cuarto día de entrenamientos con visible buen ánimo y mucho optimismo.



El duelo Perú vs Croacia será el primero de cinco amistosos internacionales. El siguiente, que corresponde a la fecha FIFA de marzo, es ante Islandia (martes 27).



Cada partido afinará en primera instancia la lista de los 23 jugadores que participarán en Rusia 2018. Por ahora, convocó a 26, sin Paolo Guerrero, pero con la inclusión de Cristian Benavente.

Perú vs Croacia: Buen ánimo y optimismo en práctica de la selección peruana | FOTOS

La mala noticia para Ricardo Gareca fue la lesión de Alberto Rodríguez. El golero Pedro Gallese que viajó con la delegación bicolor sigue su proceso de recuperación.



El once que se apreció en la última práctica de Perú fue con Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Yoshimar Yotun, Renato Tapia, Edinson Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Jefferson Farfán, como único delantero.

