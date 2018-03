El profesor ‘Careca’ ( Fernando Armas) se emocionó con el cálido recibimiento que los hinchas peruanos le dieron en Miami, gritando: ¡Gareca, presidente!



“Y... Son cosas especiales que se suscitan debido a la emoción que nos da el fútbol, por eso me he quedado en este país que sé que me quiere. Yo me sentí prácticamente como el libertador don José de San Martín queriendo liberar este pueblo de la corrupción y poder decirle desde este momento el Perú es libre e independiente por los pueblos. ¡Viva el Perú!, ¡Viva la Patria!, ¡Viva el fútbol!



Claro, el Perú lo quiere , ¿cómo ve el Perú- Croacia? Incluso sus compatriotas le pidieron que sea su espía y les dé información de cómo se paran Croacia e Islandia, porque son rivales de Argentina.

Sí, ya me llamó Sampaoli, Messi, el Kun Agüero y esto gracias a los logros con la selección peruana, sino estuviera allá vendiendo parrillas... y bueno, vamos a ver, porque me compete como argentino darles cierta información. Voy a aplicar presión en Luka Modric, Iván Rakitic, Mario Mandzukic y ‘Kikirikí’, para saber cómo se mueven. Los seleccionados deben lucirse, porque están a un paso de jugar un Mundial y los que no se esfuercen regresarán a casa a jugar en ‘Combate’ o ‘Esto es guerra’.



Hay mucha camaradería entre los jugadores, lanzan encuestas como la de Advíncula y Loyola de quién es el más ‘arreglado’.

Es que están al día, esto se debe a la vacancia, porque saben que unos se pueden quedar y otros ir.



Sus ‘tigrillos’ tienen otro ‘chip’.

Claro, saben lo que es estar en el Mundial. No sé qué es lo que los anima tanto, si estar en la selección o estar en el ‘búnker’ de Farfán, pero quiero pensar que es el amor a la patria y saber que ahora cuentan de a 100 y después del Mundial serán de a 200 o más, será el Mundial de todos. (C.Chévez)

