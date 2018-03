Perú vs. Croacia: Francisco García, el ‘Emperador del deporte’, narrará partido para Trome.pe

¡Ya se vive la fiebre mundialista! El ‘Emperador del deporte’, Francisco García, ya se encuentra en Miami para narrar este viernes el partido Perú vs. Croacia, para Trome.pe.



“Los peruanos ya están listos para alentar, desde las tribunas del Hard Rock Stadium, a la selección que calienta motores con miras al Mundial. A través de Trome.pe, narraré el partido y contaré todo lo que sucede en el gramado”, dijo García sobre el Perú vs Croacia.

El Perú vs Croacia se llevará a cabo el viernes 23 de marzo en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, que seguro lucirá un lleno total de hinchas. En nuestro país arrancará a las 7:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 9:00 p.m.

Colombia / 7:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

España / 1:00 a.m. (24 de marzo)

Escuador / 7:00 p.m.

México / 6:00 p.m.

Perú / 7:00 p.m.

Paraguay / 9:00 p.m.

Uruguay / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 8:00 p.m. (Miami)

Cabe indicar que para el Perú vs Croacia, la selección peruana no podrá contar con Paolo Guerrero, quien aún debe cumplir su sanción FIFA. Pero sí podrá tendrá a Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Edison Flores, André