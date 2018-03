Perú vs Croacia: Luka Modric analizó a la 'bicolor' y le dejó este mensaje para Rusia 2018 [VIDEO]

Luka Modric es uno de los crack de la selección de Croacia y Real Madrid que estarán ante Perú en el amistoso de este viernes en Miami, Estados Unidos, con miras a Rusia 2018. ¿Qué dijo el mediocampista de la 'bicolor'?



Luka Modric accedió a una entrevista exclusiva para "Movistar Deportes" en el que tocó diversos temas sobre la selección peruana y demás consultas de interés.



"Mañana esperamos un partido muy fuerte. He visto unos juegos de Perú y es un equipo muy agresivo y que corre mucho. Están muy juntos en el campo. Luchan, también. Eso me gustó", dijo Luka Modric.



Luka Modric también se refirió al Grupo C de Rusia 2018 donde está la selección peruana. "Francia es uno de los favoritos para ganar el Mundial, pueden hacer dos equipos y no podrías notarlo. Y de Dinamarca he mirado partidos contra Irlanda y han jugado bien. Les espera partidos difícles".