Perú vs Croacia: Ricardo Gareca analizó el amistoso de preparación para Rusia 2018 | FOTOS

Perú vs Croacia : El técnico Ricardo Gareca analizó el partido amistoso internacional con miras al Mundial Rusia 2018 que se llevará a cabo este viernes en Miami.



Perú vs Croacia: El análisis



"Será un partido intenso. Ambas selecciones lo jugarán así. No sé si tendrá el mismo ritmo del Mundial pero es una preparación para llegar de la mejor manera a Rusia 2018"



"Lo que vislumbro del partido es que Croacia es un gran equipo con gran posesión y vamos a tratar de neutralizar eso. Para nosotros es muy importante la posesión de la pelota y vamos a disputarlo. No podría decir si vamos a tenerla pero es la intención siempre. Algunas veces hemos tenido el control y otras no"

Los seis cambios del Perú vs Croacia:



"Mientras estén en el reglamento vamos a utilizar todos los cambios. La idea es tratar de darle mayor participación a los jugadores, que tengan más posibilidades. De igual manera lo hará Croacia"



"Estamos en una etapa de consolidar algunas cosas pero también ir viendo y dando oportunidades a los jugadores. El funcionamiento del equipo no debe resentirse por los cambios. Todos somos parte de lo mismo"

El grupo y la preparación del Perú vs Croacia



"Nos hemos ido completando con el transcurrir de los días. Nos volvemos a juntar y repasamos algunos conceptos. Analizamos videos y tenemos charlas individuales. Nos queda tiempo para ajustar detalles y definir el equipo"



La lista de 23 jugadores para Rusia 2018



"En un alto porcentaje tenemos la lista. Tenemos un grupo consolidado. Si el análisis es: de estos 23 salen los 26 jugadores (para Rusia 2018) pues, no. Hay jugadores que no han sido convocados y puedan estar parte de esa lista"



