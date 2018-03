Perú vs. Croacia: jugadores de la bicolor fueron recibidos por 200 hinchas en Miami [FOTOS]

Miami.- Cánticos, caritas pintadas, camisetas rojiblancas y banderas le dieron color al arribo de la selección al Aeropuerto Internacional de Miami, que se desbordó de alegría con el aliento de los ‘peruchos’ que están aquí por el sueño americano y que ayer también se contagiaron de la fiebre del Mundial Rusia 2018.



Casi una hora esperaron 200 hinchas que empezaron a saltar cuando vieron la espigada figura del entrenador: ¡Gareca presidente, Gareca presidente! Luego, el jefe de seguridad, Abel Gamarra, permitió que los jugadores firmen autógrafos y se tomen numerosos selfies.



Jefferson Farfán, en tiempo récord, posó para los celulares y cámaras de una gran cantidad de fanáticos. Otro que deslumbró es Luis Advíncula, quien ostentó un lujoso ‘bling bling’ con el número ‘17’ en oro puro.



La sorpresa la dio Raúl Ruidíaz, quien llegó instantes después que la delegación nacional. El delantero, que vino en el mismo vuelo que el zaguero Anderson Santamaría, procedente de México, no pudo abordar el bus del ‘equipo de todos’, debido a que su maleta parecía haberse extraviado.



“Ya me dejaron, me tengo que quedar a resolver este problema”, contó la ‘Pulga’, quien más tarde se unió al grupo en la concentración.