Perú vs. Croacia EN VIVO por América Tv y Movistar deportes. Desde las 7:30pm. la selección peruana saltará nuevamente a la cancha para enfrentarse a Croacia, pero esta vez no es solo un partido de trámite, es el primer amistoso de preparación donde el DT Ricardo Gareca medirá la capacidad del equipo y los jugadores previo al Mundial Rusia 2018.



Perú vs. Croacia ha llenado de entusiasmo no solo a los integrantes de la selección peruana, sino también a los hinchas de la blanquirroja que este viernes 23 de marzo llenarán el Hard Rock Stadium de Miami para ver al equipo de todos frente a la selección croata liderada por Lukas Modric, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic, que actualmente militan en los tres más importantes clubes de Europa.

Sin duda en el Perú vs. Croacia podremos ver cómo se encuentran actualmente no solo los referentes de la selección peruana, sino también los llamados por Ricardo Gareca en esta convocatoria: Cristian Benavente y Ricardo Siucho, quienes tendrán en este partido la oportunidad de su vida para demostrar que son dignos de vestir la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.



Los integrantes de la selección peruana llegaron el lunes a Miami y a través de las redes sociales se ha mostrado el buen ambiente que se vive previo al Perú vs. Croacia, sin embargo Ricardo Gareca no ha querido decir aún cuál será el once inicial. Solo se ha confirmado que Christian Ramos será capitán en este primer amistoso de la bicolor.

"La idea es tratar de darle mayor participación a los muchachos y en esa misma instancia estará Croacia de ver a sus jugadores. Vamos a tratar de utilizar todos los cambios durante el partido (seis). Es factible que suceda. Estamos en una etapa de ir viendo, consolidando e ir dando oportunidades. No es la lista definitiva que irá al Mundial, pero sí en un gran porcentaje. Puede existir gente que no ha sido convocada y tenga una chance concreta de ir", comentó el DT Ricardo Gareca.



En tanto, la selección de Croacia, que ya se encuentra en Miami, decidió relajarse previo al duelo con Perú y asistió a un partido de la NBA. Aquí se pudo ver a Ivan Perisic, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic y Luka Modric, quienes serán del arranque en el Perú vs. Croacia.

¿DONDE SE PODRÁ VER EL PERÚ VS. CROACIA?



Si estás en el Perú tienes varias chances para ver el Perú vs. Croacia. América TV y Movistar Deportes transmitirán el partido desde las 7:30pm. Pero si estás en otro país, estos son los canales que pasarán el primer amistoso de la selección peruana.



- Venezuela: 19:00 horas vía DirecTV Sports.

- Colombia: 18:30 horas vía GOL Caracol.

- Ecuador: 18:30 horas vía TC Televisión y Gamma TV.

- Chile: 20:00 horas vía DirecTV Sports.

- Bolivia: 19:30 horas vía Tigo Sports.

- Paraguay: 19:00 horas vía Tigo Sports.

- Argentina: 20:30 horas vía TyC Sports.

- Uruguay: 20:30 horas vía DirecTV Sports.

- Brasil: 20:30 horas vía Sky.

- México: 18:30 horas vía Sky México.

- Estados Unidos (Washington DC): 19:30 horas vía Perú Mágico y BeIN Sports.



HORARIO DE OTROS PAÍSES PARA VER EL PERÚ VS. CROACIA



Noruega: sábado 1:30am

Amsterdam: sábado 1:30am

Wellington: sábado 1:30pm

Caracas: viernes 8:30pm

La Paz: viernes 7:30pm

Panamá: viernes 7:30pm

Portugal: sábado 00:30am

Puerto Rico: viernes 8:30pm

Paraguay: viernes 8:30pm

Suecia: sábado 1:30am

Rusia: sábado 3:30am

Quito: viernes 7:30pm

Irlanda: sábado 00:30am

México: viernes 6:30pm

El Salvador: viernes 6:30pm

Chile: viernes 9:30pm

Argentina: viernes 9:30pm

Honduras: viernes 6:30pm

Italia: sábado 1:30am

Corea: sábado 9:30am

Japón: sábado 11:15am

Washington: viernes 08:30pm

Chicago: viernes 7:30pm

Los Angeles: viernes 5:30pm

Nueva York: viernes 8:30pm

New Jersey: viernes 8:30pm

Miami: viernes 08:30pm

Uruguay: viernes 9:30pm

Canadá: viernes 8:30pm

China: sábado 8:30am

Alemania: sábado 1:30am

Costa Rica: viernes 7:30pm

Brasil: viernes 9:30am

España: sábado 1:30am

Inglaterra: sábado 00:30am

Francia: sábado 1:30am

Colombia: viernes 7:30pm

Australia: sábado 11:30am

¿Lo vas a ver vía web? En Trome.pe te traeremos todo sobre el Perú vs. Croacia. Nuestros corresponsales en Miami nos mantendrán al tanto de todo lo que pasará en la previa, durante y post partido. Además en nuestra web no te puedes perder todos los goles, jugadas y polémica que se puedan dar en este partido amistoso de la selección peruana.