Perú vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE amistoso en Miami rumbo a Rusia 2018

Perú vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO. La 'Bicolor' enfrenta al cuadro 'Vatreni' en amistoso internacional en el Hard Rock Stadium de Miami rumbo a Rusia 2018. El partido iniciará a las 7:30 p.m. de Perú por la señal de América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Croacia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y todas las declaraciones post partido. ¡No te lo pierdas!



Perú del técnico Ricardo Gareca disputará su primer amistoso de este año con miras a Rusia 2018. El rival será la Croacia, que también estará en la cita mundialista. Ambas selecciones jamás se han enfrentado en un partido oficial.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 9:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

España / 1:30 a.m. (24 de marzo)

Ecuador / 7:30 p.m.

México / 6:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

Paraguay / 9:30 p.m.

Uruguay / 9:30 p.m.

Estados Unidos / 8:30 p.m. (Miami)



Perú, que vuelve a un Mundial luego de 36 años, se encuentra en Miami para el cotejo con Croacia, que también jugó el repechaje al Mundial. El otro partido de la 'blaquirroja' será con Islandia en Nueva Jersey el martes 27 de marzo.



Perú tiene varias novedades en su convocatoria. El volante Cristian Benavente (Charleroi), el portero Alejandro Duarte (San Martín), y los delanteros Beto da Silva (Independiente) y Roberto Siucho (Universitario). El resto son jugadores que Ricardo Gareca siempre consideró y lograron la clasificación al Mundial.



Perú tendrá una gran baja el enfrentamiento con Croacia. Se trata del defensa central Alberto Rodríguez, quien tiene un pequeño desgarro en la pierna izquierda (tampoco estará ante Islandia). El otro que tampoco estará y no fue considerado es el goleador Paolo Guerrero (ya entrena pero recién podrá jugar el 4 de mayo).



El jugador que reemplazaría al 'Mudo' Rodríguez, para hacer dupla de centrales con Christian Ramos, es Anderson Santamaría. Luis Advíncula y Miguel Trauco cierran los 4 de atrás. Carlos Cáceda sería el portero.



En el mediocampo jugarán Renato Tapía y Yoshimar Yotún. Edison Flores y André Carrillo serán los volantes. Mientras que Christian Cueva será el enganche para el punta, Jefferson Farfán.



Perú vs Croacia: Alineaciones probables



Perú: Cáceda; Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores; Cueva, Farfán.



Croacia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Kovacic, Rakitic, Perisic, Modric; Mandzukic, Kalinic.