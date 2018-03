Perú vs Croacia EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en Miami rumbo a Rusia 2018

Perú vs Croacia EN VIVO. Peruanos y croatas se verán las caras en amistoso internacional preparatorio para el Mundial Rusia 2018. En esta conoce los horarios y canales de TV de pasarán el partido. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Perú vs Croacia? El choque se llevará a cabo el viernes 23 de marzo en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Croacia? En nuestro país arrancará a las 7:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 9:00 p.m.

Colombia / 7:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

España / 1:00 a.m. (24 de marzo)

Escuador / 7:00 p.m.

México / 6:00 p.m.

Perú / 7:00 p.m.

Paraguay / 9:00 p.m.

Uruguay / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 8:00 p.m. (Miami)



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Croacia? Los encargados de pasar el partido son Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta). No te lo pierdas.



¿Vas a seguir el Perú vs Croacia vía Internet? No te olvides que Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémias, declaraciones y más.



Para el duelo con Croacia, Perú no podrá contar con Paolo Guerrero, quien aún debe cumplir su sanción FIFA. Pero sí podrá tendrá a Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Edison Flores, André Carrillo, entre otros.