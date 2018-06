Perú vs Dinamarca: Mira el lujo de Jefferson Farfán antes de viajar a Saranks [VIDEO y FOTOS]

La selección peruana cumplió su cuarto día de entrenamiento en Moscú y durante los primeros minutos de calentamiento Ricardo Gareca observó una jugada de Jefferson Farfan que no solo fue aplaudida por sus asistentes, sino que le valió que el DT lo haga jugar como único delantero antes de partir a Saranks para el debut de este sábado en Rusia 2018 ante Dinamarca.



Jefferson Farfán demostró toda esa picardía, de pista, cuando Luis Advíncula y Miguel Trauco intentaron quitarle el balón en el popular 'camotito' en el césped Arena Kimkhi de Moscú. La 'Foquita' escondió el baló y lo pasó de 'Taquito' a Paolo Hurtado en medio de la protesta de Trauco por tremenda jugada que esperemos se repita ante Dinamarca en el debut por el Grupo C de Rusia 2018 .



La sorpresa en el entrenamiento de la selección peruana antes de partir a Saranks, fue la ausencia de Paolo Guerrero en el once inicial, situación disuasiva para el rival de parte de Ricardo Gareca que solo utilizó a Jefferson Farfán en la ofensiva. El DT también dejó en el banco a Edison Flores y André Carrillo en jornadas anteriores.



La selección peruana por la noche llegó a Saranks cuando solo restan dos días para su debut en Rusia 2018 . Pese a este último entrenamiento, el equipo nacional formaría con: Gallese, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Carrillo, Cueva; y Guerrero. El equipo que disputó las clasificatorias con Jefferson Farfán en la banca de suplentes.