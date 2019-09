Perú vs Ecuador: Día, hora y alineaciones del amistoso FIFA en Nueva Jersey

Perú vs Ecuador : La selección peruana choca ante el Tri este jueves 5 de setiembre en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Perú estrena su condición de subcampeón de América.



El partido Perú vs Ecuador está pactado para las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Latina (canal 2 en señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 | 703 en señal de cable Movistar Tv).



Luego llegar a la final de la Copa América Brasil 2019, la bicolor encara el duelo Perú vs Ecuador, con la premisa de consolidar su idea de juego e ir acoplando a los nuevos valores, tal es el caso de Kevin Quevedo y Marcos López.



La Blanquirroja encara el Perú vs Ecuador, sin su estrella Paolo Guerrero, que pidió permiso para quedarse en su club Internacional, para disputar la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.



Así, el equipo del técnico de la Blanquirroja Ricardo Gareca, podría cambiar con miras en el duelo Perú vs Ecuador, con Raúl Ruídiaz en el ataque y la inclusión de dos jugadores en la volante como Christofer Gonzales y Gabriel Costa. Además de Quevedo como variante por derecha.

Video: Gol 1 de Perú

El DT Gareca, busca consolidar al equipo con algunas variantes de cara a las Eliminatorias Qatar 2020, mientras que el técnico de Ecuador, Jorge Célico, optó por una convocatoria plagada de jugadores Sub 20.



En su último partido, Perú perdió 3-1 ante Brasil, la final de la Copa América 2019. Sin embargo, la bicolor llega con el rótulo de favorito para el amistoso en Estados Unidos.



No obstante, el joven equipo del Tri no será facil para la selección bicolor. Perú enfrenta a un DT confiado en la capacidad de sus jovenes valores con los que obtuvo el título del Sudamericano Sub 20 de Chile y fue subcampeón en la misma categoría en el Mundial de Polonia.

Alineaciones posibles Perú vs Ecuador:



Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Renato Tapia, Edison Flores, Kevin Quevedo, Christian Cueva, Raúl Ruidíaz.



Ecuador: Pedro Ortiz; Andrés López, Dario Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida; Jefferson Orejuela, José Cifuentes, Fernando Gaibor, Júnior Sornoza; Alexander Alvarado y Michael Estrada.

