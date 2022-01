La selección de Ecuador empató 1-1 ante Brasil en casa y sigue en carrera en estas eliminatorias para volver a una Copa del Mundo. Sin embargo, el cuadro ‘tricolor’ no salió ileso, ya que perdieron a su capitán, Enner Valencia.

TE VA A INTERESAR | ¿Recuerdas al nigeriano que llegó a Sport Boys y terminó robando celulares? Reapareció en televisión

El delantero del Fenerbahçe S. K. de la liga de Turquía quedó suspendido al recibir una tarjeta amarilla, por lo tanto, no estará en el duelo ante la selección peruana en Lima, a jugarse el martes 1 de febrero.

Valencia expresó toda su frustración, no solo por no poder estar en el partido que le podría dar la clasificación mundialista a su selección, sino también porque es la segunda vez que no podrá estar ante el combinado ‘bicolor’.

“Me he perdido los dos partidos de eliminatorias con Perú. Es una lástima, pero voy a apoyar a mis compañeros para que se pueda sacar un buen resultado allá”, manifestó en la conferencia de prensa post partido ante Brasil.

Cabe recordar que aquel duelo que Valencia se perdió en Quito, terminó con triunfo de la Blanquirroja con goles de Christian Cueva y Luis Advíncula, mientras que el descuento fue marcado por Gonzalo Plata.

Sobre el empate ante Brasil, Valencia comentó: “Hemos logrado un punto que nos permite seguir en carrera en ese sueño de clasificar al Mundial. Sin embargo, todavía no hemos clasificado. Tenemos que sellar esa clasificación y, ojalá, sea en ese partido ante Perú”, expresó.

Domínguez tampoco estará ante Perú

El encuentro entre Ecuador y Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022 comenzó muy intenso. A los 15 minutos, el guardameta del combinado local, Alexander Domínguez, cometió una brutal falta contra Matheus Cunha y salió expulsado.

De esta manera, la selección ecuatoriana llegará sin su portero titular al duelo ante Perú en el Estadio Nacional de Lima.

La patada al cuello de Dominguez a Cunha en Ecuador vs. Brasil. (Fuente: Movistar Deportes)