Perú vs Ecuador: Entrenador de Vélez Sarsfield furioso con Ricardo Gareca por este motivo |VIDEO |FOTOS 

No todos están felices con Ricardo Gareca. El entrenador de la selección peruana ha encontrado resistencia en el entrenador y el presidente de Velez Sarsfield , quienes han puesto el grito en el cielo por la poca disposición del 'Tigre' para con el jugador Luis Abram.



El entrenador de Vélez Sarsfield reconoce a Luis Abram como uno de los jugadores más importantes de la temporada y por eso Gabriel Heinze, mostró su molestia al no tenerlo para el duelo ante San Lorenzo del lunes que empató sin goles por el campeonato argentino.



"Tengo una tristeza muy grande. No voy a decir nada porque uno siente una gran impotencia. No respetaron un carajo el trabajo que hacemos. No quiero decir más nada porque no quiero opacar la gran labor que hicieron estos chicos", dijo el DT de Vélez sobre la negativa de Ricardo Gareca a su pedido para que Luis Abram llegue el martes a la selección peruana.



DT de Vélez Sarsfield se puso bravo con Ricardo Gareca

Quien también la emprendió contra el DT de la selección peruana fue el titular de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisara. "Hablamos con el cuerpo técnico de la AFA por Gastón Giménez y todo bien, lo mismo con la federación ecuatoriana por Alexander Domínguez. Pero hablamos con Ricardo Gareca por Luis Abram y la respuesta fue no, me llamó mucho la atención. Me ha caído mal. Lo tenías 10 horas después, Flaco querido", señaló el presidente del club.