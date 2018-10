Perú vs Ecuador: Conoce la forma de comprar tus entradas para el partido en el Estadio Nacional

Perú vs Ecuador : La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la modalidad para comprar las entradas para el partido amistoso internacional en el Estadio Nacional el próximo 15 de noviembre.



La FPF decidió que la venta de entradas sea por internet (online) y mediante un sorteo final que a través del portal www.fpf.joinnus.com



Para el Perú vs Ecuador se podrán adquirir hasta cuatro entradas por usuario tras registrarse y ser ganador del sorteo. Además se necesita una tarjeta de crédito o débito.



La inscripción para comprar las entradas será el 6, 7 y 8 de noviembre. Los resultados del sorteo se conocerán el 9 del mismo mes.

[Mira la Galería y el Video, y conoce paso a paso como puedes adquirir tus entradas para el Perú vs Ecuador]

Sobre la modalidad para comprar las entradas

1. ¿Cómo puedo comprar las entradas para el Perú vs Ecuador?

El proceso para comprar las entradas para este partido será mediante la modalidad de sorteo previa inscripción. Los ganadores de este sorteo serán los que podrán comprar las entradas.



2. ¿Cuándo podré inscribirme para el sorteo?

Las fechas para inscribirte en el sorteo serán desde: 06 de noviembre a las 9:00 horas hasta el 08 de noviembre a las 12:00 horas. No habrá extensiones.



3. ¿Cómo me inscribo en el sorteo de las entradas para el Perú vs Ecuador?

Ingresa a la página fpf.joinnus.com, la misma que ha sido creada especialmente para este sorteo. Deberás ingresar los datos en el formulario que se habilitará (Desde el 06 de noviembre a las 9:00 horas hasta el 08 de noviembre a las 12:00 horas).



4. ¿Cuántas veces puedo inscribirme? ¿Puedo registrarme en varios sectores o zonas del estadio al mismo tiempo para tener más opciones de ganar?

Podrás inscribirte solo una vez al sorteo y deberás seleccionar una sola zona o sector. Una vez que la persona se registra e ingresa su DNI, carné de extranjería o pasaporte, éste queda grabado y, de repetirse, el sistema le indicará que ese número ya se encuentra participando en el sorteo.



5. ¿Cuántas entradas puedo comprar?

Solo podrás seleccionar un máximo de 4 entradas por usuario. Todas las entradas contarán con nombre, apellido y número de documento de identidad de los participantes.



6. ¿Debo registrarme como usuario previamente para participar en el sorteo?

No. Ahora Joinnus ha simplificado el proceso y no deberás hacer ningún registro de usuario previo a la inscripción para el sorteo.



7. ¿Si me registro antes, tengo más posibilidades para ser un ganador?

No. Sin importar cuando te registres, todos tienen las mismas oportunidades de ganar la posibilidad de comprar las entradas. El orden de inscripción no influye en la posibilidad de ganar. El primer registrado tiene las mismas posibilidades que el último inscrito.



8. ¿Quiénes podrán participar del sorteo?

Podrá inscribirse en el sorteo todo aquel ciudadano peruano a partir de los 18 años (cumplidos para el momento del sorteo). Esta es la edad mínima para que una persona se pueda registrar al sorteo de acuerdo a la Ley de Protección al menor.

Además, también se podrán registrar los ciudadanos extranjeros que cuenten con carné de extranjería vigente o pasaporte.



9. ¿Cómo será la modalidad para las personas con discapacidad?

La modalidad será la misma: sorteo. Se han tomado las medidas necesarias para asegurar el aforo que la ley exige, además también se asegura el porcentaje de descuento de ley. Es obligatorio tener el carné de CONADIS, Certificado de discapacidad en original y/o Resolución Ejecutiva vigente para acceder a los beneficios.

En el proceso de inscripción, en la sección de datos personales; el usuario deberá indicar si es una persona con discapacidad, si necesita accesos especiales por usar silla de ruedas.



10. ¿Qué sucede con las personas de provincias o los peruanos que viven fuera del país y quieren participar del sorteo?

Todo ciudadano peruano podrá inscribirse al sorteo, siempre y cuando ingrese su número de DNI vigente al momento del sorteo.



11. ¿Cómo se elegirán a los ganadores?

Los ganadores se elegirán mediante sorteo avalado por notario público y transmitido por diversos medios de comunicación.



12. ¿Cómo me entero si fui elegido como ganador?

Deberás ingresar a la página web fpf.joinnus.com y seleccionar la opción para verificar si fuiste uno de los ganadores. Cada participante deberá realizar este proceso personalmente. No se publicará ningún listado o relación de ganadores por temas de privacidad de datos personales. Se podrá verificar el estado a partir del 12 de noviembre a las 09:00 horas.



Sobre el cobro de las entradas



13. ¿Cómo me cobrarán las entradas si resulto ganador?

En el proceso de inscripción, te pediremos los datos de una tarjeta de débito o crédito para realizar el cobro inmediatamente si sales ganador.



14. ¿Habrá otra modalidad de cobro?

No. El único método de pago será mediante tarjeta de crédito o débito.



15. No cuento con tarjeta, ¿Puedo comprar con la tarjeta de otra persona?

Sí. Puedes comprar con la tarjeta de otra persona, pero debes tener en cuenta que, en caso resultes ganador, la persona dueña de la tarjeta deberá ingresar en el sistema la documentación solicitada: Carta de Aceptación de cobro, foto del DNI y de la tarjeta usada para el registro.



17. ¿Puedo poner en cuotas el cobro por las entradas?

No. En la plataforma de inscripción no se puede. Deberás comunicarte con tu banco para informarte previamente.



18. ¿Si no cuento con saldo en mi tarjeta de crédito, que sucede?

Si al momento de realizar el cobro una tarjeta no cuentas con saldo suficiente y disponible, el sistema anulará la condición de ganador del participante y pasará al siguiente ganador.

El participante debe prever el saldo suficiente en la tarjeta para evitar la descalificación de su condición de ganador.



19. ¿Puedo cambiar de tarjeta una vez me haya inscrito?

No. La única posibilidad de cambio es si la tarjeta ha sido rechazada por el sistema. El participante podrá verificar en todo momento, durante el proceso de inscripción, el estado de su solicitud. Solo en caso haya algún incidente u observación con alguno de sus datos de tarjeta, podrá rectificarlos y solicitar nuevamente la verificación.



20. ¿Qué sucederá con los datos de mi tarjeta una vez finalizado el proceso?

Joinnus procederá a eliminar de manera automática, permanente y definitiva todos los datos de tarjetas ingresados en su sistema para este proceso. El proceso de eliminación empezará el 17 de noviembre de 2018. El proceso completo de eliminación de datos puede tardar hasta 60 días calendario desde su inicio hasta su finalización.



21. ¿Puedo inscribir a varias personas con una misma tarjeta?

Sí, podrás inscribir a varias personas con una misma tarjeta, pero por temas de seguridad relacionado con tu tarjeta, puede que el sistema de cobro bloquee la misma. No podemos garantizar que el sistema acepte todas las participaciones con la misma tarjeta. Te sugerimos utilizar distintas tarjetas para los registros.



22. ¿Por qué me han cobrado 1 sol a mi tarjeta?

Para verificar la habilitación de tu tarjeta para realizar el cobro si resultas ganador, el sistema te cobrará un sol y realizará la devolución del mismo monto a la brevedad posible. Este cobro también sirve para cifrar (codificar) los datos de tu tarjeta y que el proceso sea más seguro.



23. ¿Cuándo empezarán con los cobros a los posibles ganadores?

Se iniciará el cobro a las personas a los posibles ganadores el 10 de noviembre. Una vez se haya realizado el cobro satisfactoriamente, se confirmará condición de Ganador a los participantes.



Sobre la obtención de las entradas



24. Soy ganador ¿Cómo obtengo mis entradas?

En esta oportunidad, las entradas se emitirán de manera digital. Para asistir al evento, deberás imprimir las entradas de manera personal. Ya no deberás acercarte a ningún lugar para tener tus entradas. Debes ingresar a fpf.joinnus.com a partir del 12 de noviembre, verificar que has sido ganador y continuar con el proceso de obtención y emisión de tus entradas. Te solicitaremos cierta documentación para que puedas visualizar tus entradas.



25. ¿Qué significa que "emitir" mis entradas?

"Emitir" es el procedimiento por el cuál confirmas que las entradas que has obtenido serán asignadas a la persona que tu determines. Este proceso es definitivo y no se puede editar ningún dato de las entradas luego de hacerlo.



26. ¿Puedo transferir mis entradas, cómo lo hago?

Sí, ahora puedes transferir tus entradas las veces que quieras siempre y cuando no las "emitas". Sí "Emites" tus entradas ya no podrás realizar la transferencia de ninguna forma.



27. ¿Hasta cuándo puedo transferir las entradas?

Puedes transferirlas hasta el mismo día del partido, 15 de noviembre, hasta 2 horas antes del partido.



28. ¿Qué documentos me solicitarán para ver y emitir mis entradas?

En el proceso de emisión de las entradas te solicitaremos:

Imagen del DNI del titular de la tarjeta de crédito o de débito usada para comprar las entradas.

Documento de "Aceptación de cobro a tarjeta" previamente llenado y firmado con los datos del dueño de la tarjeta y llenado por el mismo (Puedes descargarlo el documento haciendo clic aquí).

Si te registraste como persona con discapacidad, deberás además subir al sistema la imagen del documento con el que certificaste tu condición de persona con discapacidad (carné de CONADIS o certificado de discapacidad o Resolución ejecutiva).

Todos estos documentos se te pedirán para que los "subas" en nuestro sistema y puedas proseguir con el proceso de emisión de tus entradas.



29. ¿Qué sucede si no "subo" la información?

Si no subes la documentación, no podrás emitir las entradas y no podrás asistir al partido.

