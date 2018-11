Perú vs Ecuador: El desempeño UNO X UNO de la bicolor tras derrota 2-0 en el Estadio Nacional

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



Perú perdió 2-0 ante Ecuador en el Estadio Nacional en partido amistoso internacional por fecha FIFA de noviembre. La bicolor se deslució con una derrota. Aquí el análisis de la actuación de los jugadores de la blanquirroja:

Pedro Gallese: Poco que hacer en los dos tantos visitantes y más bien evitó que sea goleada. La lentitud de la defensa lo perjudicó.

Luis Advíncula : Abusó de su confianza y Ayrton Preciado se lo hizo pagar en una jugada donde acabó en el piso. En el segundo gol nunca encontró la pelota.

Christian Ramos : Lento en el segundo tanto norteño y dejando la interrogante si el jugar en Arabia Saudita es provechoso.

Luis Abram : Apoyó por momentos a Miguel Trauco, pero también quedó mal parado en el gol que selló el triunfo visitante. No fue peligroso en pelota parada ofensiva.

Miguel Trauco : Se notó su falta de continuidad, volvió a fallar en marca y no aportó en salida. Urge encontrar quién le pelee el puesto.

Renato Tapia : Lento, sin profundidad ni remates de larga distancia. Otro al que la falta de continuidad en su club le pasa factura.

Yoshimar Yotún : En el primer tiempo fue el jugador del pase largo, pero luego se diluyó. No pateó de lejos ni se asoció con Edison Flores.

Edison Flores : Desaparecido, ahogado por la marca ecuatoriana y sin presencia en el área rival. Fue superado por fuerza y anticipado en cada jugada.

André Carrillo : Invisible. Se pegó a la derecha pero no llevó ningún peligro. Otro que se fue a Arabia y ha descendido el nivel alarmantemente.

Jefferson Farfán : Ni de volante ofensivo, ni de '9'. La 'foquita' jamás fue el jugador peligroso o con potencia que en algún momento se lució

Raúl Ruidíaz : Un partido más decepcionando como centro delantero. Perdió todas las divididas y fue un error tirarle centros ante los altos zagueros ecuatorianos.

Perú 0-2 Ecuador: Goles y resumen (Video: Movistar Deportes)

Los que ingresaron:



Cristian Benavente: El único que intentó algo distinto. Le añadió movilidad al equipo, pero luego no encontró apoyo en sus intenciones.

Pedro Aquino : No hubo remates de larga distancia ni alguna aparición sorpresiva. Sin embargo parece ser más importante que Tapia en el once titular.

Christofer Gonzales : Entró con el partido cuesta arriba y no pudo generar alguna acción que nos ayudara.

Andy Polo : Otro que ingresó pero no fue solución ni en desbordes ni en jugadas elaboradas.

Yordy Reyna : Le puso ganas, pero no más. No está para ser el centro delantero de la selección.

