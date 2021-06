La selección peruana jugó su cuarto partido en esta tarde por Copa América y hoy tuvo dos escenarios tras el empate 2-2 ante Ecuador. El primer tiempo es algo que nos puede servir como una lección: aceptar que debemos ser un equipo ordenado en lo táctico y aprovechar el contragolpe mediante la velocidad de André Carrillo, la inteligencia de Cueva para organizar el juego y la solidaridad y buenas virtudes que ha demostrado Gianluca Lapadula.

Conocidos los engranajes de nuestra arma más efectiva, debemos ser más letales y precisos al momento de dar los pases. También hay que trabajar mucho el tema mental, un aspecto que arrastra toda selección peruana desde hace décadas. Si bien en la era Gareca se ha avanzado mucho, a veces da la impresión de que entramos con un exceso de confianza al partido. Un ejemplo: ante Ecuador.

Perú igualó 2-2 frente a la selección de Ecuador por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa América 2021.

En tanto, Ecuador fue arrollador desde el inicio del partido. Atacaba por la bandas y jugaba el balón por el piso, aprovechando el buen toque de Damián Díaz su número 10. Además, aprovechó la velocidad por la banda izquierda de Pervis Estupiñán, tal vez el mejor futbolista ecuatoriano en la actualidad, quien el primer tiempo fue un dolor de cabeza para Aldo Corzo.

Precisamente, justo con un desborde de Estupiñán, llegó el primer tanto del partido tras enviar un centro venenoso al área y Renato Tapia marca un autogol tras barrerse para cortar la jugada.

VIEJOS PROBLEMAS QUE AÚN SORPRENDEN

Otro lastre heredado: las jugadas de balón detenido siempre han sido un dolor de cabeza para el fútbol peruano. Uno de los mejores jugadores del partido, Damián Díaz, quien usa la ’10′ de Ecuador, ejecutó el tiro libre que encontró la pierna de Ayrton Preciado, quien venció la valla de Pedro Gallese poniendo el 2-0 parcial ante Perú por la Copa América 2021.

Esto sucedió cuando se jugaba el minuto 47 del primer tiempo y ya se había cumplido los dos minutos de descuentos que había señalado el árbitro español Gil Manzano.

Con el marcador en contra por 2-0, Perú se fue al vestuario y el segundo tiempo sería otra la historia. Lo de Gareca se mostraron más atrevidos y liderados en el ataque por alguien que ya se ganó el cariño de todo un país: Gianluca Lapadula, quien no solo saber jugar con el balón con los pies sino que tiene buenos movimientos en el área y lucha contra el egoísmo para generar juego a favor de sus compañeros. Esa fórmula dio el gol más soñado por todo el Perú: el primero del ‘Bambino’.

Gianluca Lapadula apareció y tras aprovechar un excelente pase de Christian Cueva, el delantero de Benevento anotó su primer gol con la camiseta de la selección peruana al minuto 48 del segundo tiempo. Con ese tanto la selección peruana ponía el descuento parcial por 1-2 ante Ecuador.

LAPADULA SE GRADUÓ COMO FUTBOLISTA PERUANO

De esta manera, Gianluca Lapadula sumó su primer gol con Perú en siete partidos disputados con la bicolor. Además, hasta este momento ya sumó dos asistencias. Y como sucedió en Quito, a los siete minutos después, Gianluca Lapadula no fue egoísta y cedió un pase para que André Carrillo ponga el empate definitivo.

¿Cómo sucedió? Ocurrió a los 54′ del segundo tiempo. Perú recuperó una pelota con Sergio Peña y este metió un gran pase en profundidad para Gianluca Lapadula, autor del primero. El delantero de Benevento hizo jugada de ensueño por el borde derecho del campo y todo terminó en el empate de la ‘bicolor’.

Gianluca Lapadula se sacó a jugador de Ecuador, avanzó unos metros con dirección al área rival y soltó para André Carrillo, que solo tuvo que empujar el esférico por el lado izquierdo del terreno de juego.

Otro jugador que entró bien fue Santiago Ormeño, el delantero de León mostró lo que ya habían dicho extécnicos y personas cercanas a él. Sabe con el balón y lo demostró en el excelente pase que le dio a Yotun dejándolo solo de cara al arco. Sin embargo, el volante de Cruz Azul se demoró en pegarle al arco y no pudo ser el tanto triunfal,

El LADO DÉBIL DE PERÚ: LA DERECHA

El lado derecho sigue siendo el más frágil. Pervis Estupiñán fue un dolor de cabeza para Aldo Corzo, Renato Tapia y Christian Ramos. En ocasiones, Callens y André Carrillo tuvieron que ir al choque para pararlo. Por su parte, Miguel Trauco no fue muy exigido por el sector izquierdo, pero es un jugador que ya conoce esa posición,

Por su parte, Christian Ramos se perderá la próxima fecha ante Venezuela por doble tarjeta amarilla, en ocasiones comete acciones que no vienen al caso como esa mano ante Moisés Caicedo, que el VAR dijo que no fue penal. Y es que el defensa de César Vallejo fue al cierre pero con la mano muy extendida que impacta en el delantero, quien se cae para sorprender, pero tras muchas deliberaciones con el VAR no cobraron penal.

La concentración en los cierres, jugar más rápido y dar pases más precisos son cosas que debemos seguir mejorando.

El PARTIDO QUE LAPADULA JAMÁS OLVIDARÁ

La capacidad de reacción y la importancia de Gianluca Lapadula en el equipo, No solo se entrega en cada balón, aguanta, sabe jugar sin balón sino que ya pudo anotar su primer gol en la selección peruana. En siete partidos ha demostrado que será muy útil de cara a lo que viene en las Eliminatorias Qatar 2022. La fe es algo que nunca se debe perder y tenemos que seguir confiando en Ricardo Gareca, quien con su trabajo nos ha dado muchas alegrías.

Para finalizar, Wilder Cartagena viene entrando muy bien para ir a los cierres y estar atento a la marca y de ha pocos va ratificando la confianza de Ricardo Gareca.

TE VA A INTERESAR