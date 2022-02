Es el ecuatoriano más querido por todo el pueblo peruano. Richard Buitrón, es el jefe del equipo de utileros de la selección ecuatoriana y quien ha sido culpado de no poder alcanzar a tiempo la camiseta de Diego Palacios, lo que generó que la ‘Tricolor’ quedara con diez jugadores y sufriera el empate de Perú, con gol de Edison Flores. Un error que causó amargura en todo el país vecino.

Mientras la selección ecuatoriana aterrizaba en Quito y la federación ya ha iniciado la investigación al equipo liderado por Richard Buitrón, de 49 años, quien carga con una experiencia de dos décadas organizando la logística de la ‘Tricolor’.

El ‘Utilero peruano’, como lo han bautizado en las redes sociales ha asistido a 3 Copas del Mundo, un récord envidiado por cualquier jugador de la selección norteña. El quiteño cuenta con humildad que ha recorrido casi todo el planeta y que en su periplo ha llenado 5 pasaportes.

Richard buitrón ha estado en tres mundiales con la Tricolor (Foto: @FEFEcuador)

Utilero de Ecuador: “Por el fútbol pude mantener a mi familia”

Hasta ahora nadie había puesto en duda su capacidad como utilero, oficio que le ayudó a mantener la familia que formó con su esposa, Nathalie Bravo. “Por el fútbol he podido mantener a mi familia. Me ha permitido educar a mis hijas – Laila, de 25 años, y Anabell, de 23. Aademás, tener mi casa y mi carrito”, contó Buitrón a diario a El Comercio de Quito.

Gustavo Alfaro culpa a su porio utilero de gol de Flores (Video: YouTube)

Tal ha sido la eficiencia del ‘Utilero peruano’ que fue convocado por la selección juvenil que dirigió Jorge Célico en el Sudamericano de Chile 2019, y ha sido requerido para que organice el trabajo de las selecciones de Futsal y de fútbol femenino.

“El señor Buitrón, que ha estado en tres Mundiales con la Selección, nos acompañará al Sudamericano. Desde ya pido su colaboración para todo lo que necesite”, comentó en su momento el entrenador argentino Jorge Celico.

Utilero ha participado hasta en campañas publicitarias (Foto: @FEFEcuador)

Utilero de Ecuador: Colegas le tiran flores

Richar Buitrón no solo he ganado el respeto, sino tambien la admiración de sus propios colaboradores. “Nunca le dice que no al trabajo y trata a todos los futbolistas, sean los de equipo mayor o de las menores, con el mismo respeto y dedicación. Por eso la gente lo quiere”, comentó Carlos Taipe, uno de los últimos miembros que se sumó a la utilería de la Tricolor.

TE PUEDE INTERESAR