No se calla nada. Santiago Acasiete ha defendido a la selección peruana en los momentos más duros y a pocas horas del Perú vs Ecuador pidió a los jugadores una actitud de ‘obreros’ dentro del campo y a Ricardo Gareca un cambio urgente dentro de la defensa que presentará en Quito.

“Perdimos la actitud, nos hemos confiado, al futbolista siempre le pasa esto y ha hecho que se pierda la concentración, el esfuerzo, el compromiso. A esto hay que sumarle que otras selecciones ya nos analizan mejor. En las Eliminatorias pasadas el equipo mostraba un carácter ofensivo y defensivo muy bueno, era un equipo solidario y eso hacía que saquemos buenos resultados”, expresó para Radio Ovación.

Ante Ecuador espera no cometamos los mismos errores. “Hemos perdido la concentración con el balón detenido, es cuestión de manejar bien los tiempos. No hay que correr desesperadamente contra una selección que está con un resentimiento, porque le ganamos en su casa la eliminatoria pasada. Va a ser un partido muy difícil, esperemos que la selección levante el nivel”, recomendó el exjugador.

Ganó con goles de Flores y Hurtado.

La solidaridad para el popular ‘Santi’ es un elemento clave. “Perú necesita once obreros para sacar un buen resultado, no tenemos el lujo de cotar con dos jugadores que resuelvan los partidos. Nos hemos hecho fuertes siempre cuando han defendido los once”, señaló el exdefensor del Almería de España.

Pide al ‘Tigre’ poner a Miguel Araujo

Acasiete pidió al Ricardo Gareca de la selección peruana hacer una modificación en la última línea del equipo: “A mí también me gustaría que tenga la oportunidad (Miguel) Araujo, pero nosotros estamos afuera, es el técnico el que convive día a día y él toma la mejor decisión. El viene de jugar afuera (FC Emmen) y hay una ventaja porque el ritmo de otro país es diferente, hasta en los mismos entrenamientos, pero ya son gustos del técnico”, finalizó.

