Perú vs Ecuador: Así los vimos UNO x UNO, tras la derrota en el Sudamericano Sub 20

Perú perdió 3-1 ante Ecuador y este resultado le sirvió al Tricolor para clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile. La Blanquirroja complicó sus opciones para seguir avanzando en el torneo. Aquí el análisis de los jugadores de la selección bicolor.



Ecuador confirmó su firme andar en el torneo y selló el triunfo con goles de Jordan Rezabala (8), Alexander Alvarado (18) y Leonardo Campana (58). El descuento incaico fue anotado por Oslimg Mora a los 24 minutos.

Aquí el Uno por Uno de la selección peruana:

Emile Franco: Lento en reacción en el primer gol ecuatoriano y luego se repuso salvando un par de chances en el final. Sigue siendo lo más regular del equipo.



Fabio Rojas: No ha mejorado en su rendimiento. Flojo para la marca y nulo en la proyección se fue cambiado en el complemento.

Bryan Velarde: Perdió varios duelos por velocidad y extravió la seguridad que había mostrado en los primeros duelos del sudamericano.

Junior Huerto: El peor partido del central en el torneo. Falló en el primer y tercer gol de los 'norteños'. Se dejó ganar por arriba y por abajo.

Dylan Caro: Volvió a decepcionar tanto en salida como en retroceso. Perdió pelotas divididas y dejó espacios que aprovecharon los rivales.

Walter Tandazo: Perdido en el campo. Jamás pudo ganar la volante y en cada choque con los ecuatorianos salía perdiendo.

Jesús Pretell: Otro que por biotipo terminó sufriendo. La potencia ecuatoriana ocupó la volante y el jugador de Cristal nunca encontró la pelota.

Oslimg Mora: Empezó con ganas, poniendo potencia a sus incursiones pero no logró sacar un buen centro. Le cometieron el penal que no pudimos aprovechar.

Jairo Concha: Decepcionante. Mandó a las nubes la pena máxima que nos hubiera dado el empate y nunca fue el hombre que manejara el juego del equipo.

Marcos López: A cuenta gotas el rendimiento del extremo que acabó de lateral zurdo. Hizo un par de amagues, pero no trascendieron en el resultado.

Sebastián Gonzales: Invisible. No basta con salir a chocar a centrales fuertes, hay que parar la pelota, girar, tirar paredes. Debe aprender del '9' ecuatoriano.

Perú vs Ecuador: Gol de Mora (Fuente: Movistar Deportes)

LOS QUE INGRESARON



Franco Medina: Fue algo más incisivo que Rojas como marcador derecho pero sin lucirse. Terminó lesionado antes del final del partido.

José Bolívar: No aportó ni desborde ni fuerza al ataque y pasó sin pena ni gloria por el partido que ya estaba definido.

Martín Távara: Un tiro libre con peligro fue su mejor aporte y nada más. No apeló al remate de larga distancia.

