Perú vs. Ecuador EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE un nuevo clásico afrontan los dirigidos por Ricardo Gareca cuando vuelvan al césped del Estadio Nacional este jueves cuando reciban al cuadro de Hernán 'Bolillo' Gómez. El duelo por fecha FIFA inicia, desde las 8:30 p.m., y lo puedes seguir por la señal de Latina y Movistar Deportes.



¿Vas a seguir el Perú vs Ecuador vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en el Estadio Nacional.



Ricardo Gareca hará muy pocas modificaciones para este Perú vs Ecuador y estas respondería al ingreso del jugador más pedido por la hinchada como lo es Cristian Benavente. El 'Chaval' viene por su revancha luego el 'Tigre' lo dejara fuera de la lista final a Rusia 2018.



Otras de las apuestas que se verán en el Perú vs Ecuador es la de Luis Abram, quien buscaría encontrar funcionamiento junto a Christian Ramos en la zaga ante la ausencia de Alberto Rodríguez, por lesión y por un recambio generacional que Ricardo Gareca empezaría ya. Fuera de esos cambios se confirmó la presencia de Jefferson Farfán como nueve, mientras que Raúl Ruidíaz esperaría su turno en banca.

Resumen Perú vs Chile

Este Perú vs Ecuador será un partido especial, pues este jueves se conmemora exactamente un año de la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años de ausencia en esta justa deportiva.



En tienda visitante, Antonio Valencia será el abanderado para este Perú vs Ecuador. El atacante del Manchester United y uno de los jugadores más veloces del mundo intentará explotar el sector que defiende Miguel Trauco.



Además de Valencia estarán Miller Bolaños del Tijuana y Ener Valencia de los Tigres UANL, quienes tienen la misión de complicar a la defensa de la selección peruana. Hoy se espera la llegada de Jefferson Montero quien recibió permiso de Hernán Darío Gómez para volver a Ecuador y acudir al velorio de su abuelo. ‪



Las estadísticas del Perú vs Ecuador estan ligeramente a favor de los nacionales, pues de los 47 partidos oficiales, la selección peruana ganó 20 y empató 13. Mientras que los ecuatorianos solo vencieron 14. En clasificatorias mundialistas, jugaron 14 veces con 4 partido ganados para la Bicolor y la misma cantidad en empates

Perú vs Ecuador: Probables alienciaciones



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, André carrillo, Edison Flores, Crisitian Benavente y Jefferson Farfán.

DT: Ricardo Gareca.



Ecuador: Alexander Dominguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Jefferson Orejuela, Edison Vega, Antonio Valencia, Jefferson Montero; John Cifuente, Brayan Angulo.

DT: Hernán Gómez.