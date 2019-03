Perú vs Ecuador: EN VIVO La Blanquirroja busca asegurar su pase a la fase final del Sudamericano Sub 17

Perú vs Ecuador: EN VIVO EN DIRECTO La selección bicolor se enfrenta al Tri este viernes en el estadio San Marcos por la fecha 5 y última del Grupo A del Sudamericano Sub 17. Perú necesita asegurar ante Ecuador su pase al hexagonal final del torneo.



El partido Perú vs Ecuador será clave para las aspiraciones de la Blanquirroja. La bicolor está casi clasificada a la siguiente ronda pero deberá evitar un resultado catastrófico para quedarse fuera del hexagonal.



Aunque parece una contradicción, en la previa del Perú vs Ecuador, el equipo que dirige Carlos Silvestri, podría quedarse fuera del la etapa final, si pierde por 3 goles o más de diferencia.



La oportunidad es inmejorable, la selección puede hasta perder en el encuentro Perú vs Ecuador, y clasificar al hexagonal sin importar otros resultados. Pero el DT Silvestri no quiere confiarse y busca un triunfo ante el Tri.



La falta de gol de la bicolor, tras dos partidos sin marcar, que atrás luego de hacer 3 en la victoria 3-1 ante Bolivia: Nicolás Figueroa, Yuriel Celi y Rafael Caipo se estrenaron en la tabla de goleadores del Sudamericano Sub 17.

Yuriel Celi GOL en el Perú vs. Bolivia por el Sudamericano Sub-17. (Video: Movistar Deportes)

Ahora el desafío es mantener orden en defensa y controlar el partido para poder desnivelar el marcador en el momento preciso del Perú vs Ecuador. El Tri llega sin premura debido a que ya aseguró su pase al hexagonal.



Perú sumó cinco puntos y se ubica en el segundo lugar del Grupo A. El primero es Ecuador con 7 unidades y el tercer puesto lo ocupa Venezuela con 5, pero que descansa esta jornada y ya completó sus partidos. La bicolor etá mejor ubicado por diferencia de goles (+2) y Venezuela (-1). Chile busca un triunfo ante Bolivia para superar a la Vinotinto en puntaje.



Al hexagonal final clasifican los tres mejores de cada Grupo (A y B) y nuevamente juegan todos contra todos para determinar a los cuatro equipos que clasican al Mundial Brasil 2019 Sub 17. Si Perú accede a la siguiente ronda deberá meterse entre los cinco mejores de seis para lograr un cupo mundialista debido a que Brasil es el anfitrión del torneo. Es decir, la bicolor no debe ser quedar último.



Las selecciones clasificadas para el hexagonal de la fase final del Sudamericano son, hasta el momento, Ecuador, Uruguay, Brasil y Argentina.

Perú vs Ecuador: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Por Latina y Movistar Deportes el pase al Hexagonal del Sudamericano Sub 17 Perú vs Ecuador: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Por Latina y Movistar Deportes el pase al Hexagonal del Sudamericano Sub 17

Alineaciones posibles del Perú vs Ecuador:



Perú: Sandi, Racchumick , Aguilar, Montoya, Llontop, Caipo, Celi, De La Cruz, Grimaldo, La Torre y Figueroa.

Ecuador: Lopéz, Morán, Hincapié, Cabezas, Delgado, Farfán, Delgado, Pluas, Mercado, Mina y Mejía.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.