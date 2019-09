Perú vs Ecuador: EN VIVO Juegan duelo amistoso internacional por fecha FIFA

Perú vs Ecuador: EN VIVO ONLINE TV La selección peruana se enfrenta este jueves al cuadro Tricolor en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, en partido amistoso por fecha FIFA. Perú busca un triunfo ante un renovado Ecuador. (TV: Movistar Deportes en Perú) (TV: El Canal del Fútbol para Ecuador) (8:00 p.m. hora peruana y ecuatoriana)



El partido Perú vs Ecuador tendrá a dos selecciones con objetivos diferentes y presentes en contradicción. Así se encuentran los técnicos argentinos Ricardo Gareca y Jorge Célico.



El choque Perú vs Ecuador es el inicio del nuevo ciclo mundialista rumbo a Qatar 2022, luego que la bicolor consiguierá el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.



El cambio el encuentro Perú vs Ecuador para el Tri, es el inicio de un proceso largo bajo el mado de Célico luego de dos rotundos fracasos: la ausencia del Rusia 2018 y la decepcionante Copa América de Brasil, en la que fue eliminada en primera ronda.



Además, el choque Perú vs Ecuador encamina de vuelta a la disciplina del Tricolor luego del escándalo del piso 17 en plena Copa. Por ello, ningún jugador implicado fue convocado para la fecha doble de setiembre.



Así, el Perú vs Ecuador encuentra a un equipo consolidado en busca de variantes con miras a las Eliminatorias Qatar 2022 y al otro con un plan a futuro basado en una decena de jóvenes menores de 23 años.



Precisamente, muchos de esos jóvenes en la selección de Ecuador fueron dirigidos por Célico y consiguieron el título del Sudamericano en Chile y entraron al podio del Mundial de Polonia Sub 20.



Para el choque Perú vs Ecuador, Gareca deberá recomponer al equipo en la parte ofensiva tras la lesión de Jefferson Farfán y la ausencia de Paolo Guerrero, que pidió quedarse con su club Internacional de Brasil.

Video: Gol 1 de Perú

De esta manera, se abrió las chances y las posibiliades para probar con los convocados Gabriel Costa, Kevin Quevedo y Raúl Ruidíaz, en un nuevo esquema ofensivo con miras al Perú vs Ecuador.



"Ecuador tiene nuevos jugadores, muchos de ellos jóvenes pero con grandes condiciones que nos permitan comenzar una renovación de la selección, el inicio de un proceso que esperamos que sea exitoso", dijo el DT Cálico previo al Perú vs Ecuador.



Ecuador entre los jugadores aptos y que merecen la confianza de Célico están Cristian Ramírez y Enner Valencia, pero ausentes de la presente convocatoria por lesión.



"Estoy feliz por la convocatoria, llegar a un plantel que ya se hizo ganador con jugadores que pusieron la vara alta. Me queda aprovecharlo y disfrutarlo porque son grandes jugadores", afirmó Grabriel Costa, una de las novedades de la convocatoria de Gareca.

Perú vs Ecuador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Ver Latina Movistar Deportes el Amistoso FIFA Perú vs Ecuador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Ver Latina Movistar Deportes el Amistoso FIFA

Alineaciones posibles del Perú vs Ecuador:



Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Aquino, Tapia, Flores, Quevedo, Cueva, Ruidíaz.

Ecuador : Ortiz; López, Aimar, Arreaga, Pineida; Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza; Alvarado y Estrada.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.