Perú vs Ecuador EN VIVO se juegan la vida en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 

Perú vs Ecuador EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE La 'Blanquirroja' y la 'Tricolor' buscan este jueves su última chance por alcanzar uno de los cuatro boleros al mundial de Brasil en la cuarta jornada del Hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El encuentro se inicia, desde las 9:10 p.m., en el Estadio de la Universidad de San Marcos y lo puede seguir por la señal de Movistar Deportes y Latina.



Los dirigidos por Carlos Silvestre llegan en caída libre a este Perú vs Ecuador, tras un empate con Argentina (0-0), perder con Chile (2-3) y Paraguay (0-2) y con esta mala racha una derrota más los dejaría fuera del mundial de Brasil.



Similar es la situación de la selección norteña en el Perú vs Ecuador, pues perdieron 4-1 ante Uruguay por la tercera fecha del torneo internacional que lo convierte en el colero del hexagonal y solo un triunfo ante la 'Blanquirroja' los devolvería a la vida.

Horarios para ver el partido por Libertadores

México: 8:10 pm

Perú: 9:10 pm

Colombia: 9:10 pm

Ecuador: 9:10 pm

Venezuela: 10:10 pm

Bolivia: 10:10 pm

Argentina: 11:30 pm

Chile: 11:30 pm

Paraguay: 11:30 pm

Uruguay: 11:30 pm

Brasil: 12:30 am (11 de abril)

España: 3:30 am (11 de abril)

Perú vs Ecuador es un clásico que se vuelve a jugar trece días después de haberse enfrentado en la quinta jornada del Grupo A.

En ese momento la Blanquirroja se impuso 2-0 con goles de Óscar Pinto de penal a los diez minutos de penal y de Nicolás Figueroa con un remate preciso a los veinticinco.