Perú vs Ecuador : EN VIVO ONLINE TV La selección peruana se enfrenta a la Tricolor este jueves en el Estadio Nacional por amistoso internacional por la fecha FIFA. La blanquirroja se pone a punto con miras a la Copa América Brasil 2019. La novedad en el equipo de Ricardo Gareca será Cristian Benavente. La transmisión de la Tv será por Movistar Deportes (Movistar TV) y Latina (señal abierta). El partido arranca a las 8:30 p.m. en el marco del Día del hincha peruano.



Para el técnico Ricardo Gareca el partido Perú vs Ecuador tiene buenos recuerdos. El Tigre ha logrado mantenerse invicto ante el Tricolor luego del doble triunfo 2-1 (Lima y Quito) por las Eliminatorias Rusia 2018. Además del empate 2-2 en la Copa América Centenario.



La gran novedad y a modo de revancha personal, será la inclusión de Cristian Benavente en el once titular de Gareca. Para el 'Chaval' el duelo Perú vs Ecuador será una nueva chance para llenarle los ojos al DT de la bicolor tras quedar fuera de la lista mundialista para Rusia 2018 y ausentarse de la última convocatoria por lesión.



Los hinchas peruanos podrán ver en el Perú vs Ecuador a uno de los jugadores más queridos, Benavente, y celebrar el Día del hincha peruano, que conmemora la clasificación a la Copa del Mundo de la selección peruana luego de 36 años. Exactamente hace un año la blanquirroja superó a Nueva Zelanda en el repechaje mundislista. Pero también se reconocerá el Premio The Best FIFA a la mejor afición del año.



Previo al duelo Perú vs Ecuador, la selección peruana disputó cuatro partidos amistosos en los que destacaron los rivales potencia como Holanda y Alemania, pese a las derrotas. La recuperación de la bicolor fue en octubre pasado, cuando venció a Chile y empató con Estados Unidos.



La ausencia más notoria en la presente convocatoria fue la de Christian Cueva, que milita en el Krasnodar de Rusia. No obstante, el técnico Gareca le dio su respaldo y aclaró que es parte del plantel. Así, para el Perú vs Ecuador, el atacante Jefferson Farfán estará en el ataque y Benavente atrás de la 'Foquita'.

En el Perú vs Ecuador, precisamente, Farfán vuelve tras ser desconvocado por lesión el mes pasado. El 'capitán del futuro', Renato Tapia, es otro jugador habitual que se pondrá la bicolor.



El encuentro Perú vs Ecuador también será el reencuentro de la blanquirroja y Ricardo Gareca luego de su etapa mundialista, con los fanáticos peruanos. Ahora el objetivo es el Mundial Qatar 2022. La bicolor vuelve qa jugar en Lima tras medio año. El último duelo en casa fue ante Escocia, previo al viaje a Europa.



Para los norteños, el Perú vs Ecuador significa el arranque de una nueva etapa luego de ausentarse de Rusia 2018. El técnico Hernán 'Bolillo' Gómez, tiene un nuevo desafío con la Tricolor, que inicia la consolidación de nuevos valores para la selección de dicho país.



Luego del Perú vs Ecuador, la selección peruana enfrentará a Costa Rica en Arequipa el próximo martes 20. Asimismo, la Tricolor chocará con Panamá ese mismo día.

Alineaciones probables del Perú vs Ecuador:



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Cristian Benavente y Jefferson Farfán.

Ecuador : Alexander Domínguez; Antonio Valencia, Arturo Mina, Juan Carlos Paredes, Christian Ramírez; Miller Bolaños, Carlos Gruezo, Renato Ibarra, Ayrton Preciado; Brayan Ángulo y Énner Valencia.

