Perú vs. Ecuador: UNO X UNO, así los vimos tras derrota en amistoso FIFA en New Jersey [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



Perú perdió 1-0 ante Ecuador en partido amistoso internacional FIFA, que se disputó en el Red Bull Arena de New Jersey. La selección peruana decepcionó y aquí analizamos el desempeño de cada uno de sus jugadores.

UNO X UNO del Perú vs Ecuador:

Pedro Gallese : Tuvo un par de salidas peligrosas y en el final casi nos cuesta un gol. En el tanto ecuatoriano no esperó la definición colocada del delantero.



Luis Advíncula: No todo es correr y correr. El lateral del Rayo Vallecano no pudo desbordar al marcador de 20 años Diego Palacios y su aporte ofensivo fue nulo.



Anderson Santamaría: A los dos minutos cometió un error de principiante y casi nos cuesta el tanto. No lució sólido y fue reemplazado en el intermedio.



Luis Abram: Partido aceptable del zaguero al que le falta tener más presencia en área contraria en balones parados como suele hacer en Vélez Sarsfield.



Miguel Trauco: Fue el más claro en la defensa nacional, aunque se extrañó algún pase largo o remate de lejos. Tuvo un duelo aparte con Gonzalo Plata.



Renato Tapia: Su lentitud es un problema cuando se trata de salir rápido por el centro. Recibió varias faltas, aplicó otras y terminó cambiado.



Christofer Gonzales: Ocupó el lugar del suspendido Yotún y tampoco se lució. Abusó del juego centralizado y no propuso nada diferente.

Gabriel Costa se mandó con una sensacional jugada en el partido Perú vs Ecuador (Video: Movistar Deportes)

Edison Flores: Lejos de su mejor versión. No remata de larga distancia, tampoco pisa el área y no formó sociedad con Miguel Trauco por izquierda.



Gabriel Costa: Interesante propuesta del uruguayo nacionalizado. No le quemó la pelota, tiró paredes con Cueva o Ruidíaz. Debió seguir en el campo más tiempo.



Christian Cueva: Intrascendente e invisible. Le quitaron la pelota por fuerza o anticipación y dejó en claro porqué no lo toman en cuenta en Santos.



Raúl Ruidíaz: Gareca le sigue dando chances a un delantero solo de club y sin gol en la selección. Pierde por biotipo, no es referencia en el área ni aporta fuerza.

Perú 0-1 Ecuador: Goles y resumen (Video: Movistar Deportes)

LOS QUE ENTRARON



André Carrillo: El peor de los que vinieron desde la banca. Frío, apático, sin confianza ni explosión. Seguro seguirá disfrutando sus partidos en Arabia.



Carlos Zambrano: Su falta de ritmo futbolístico (no juega desde la Copa América) pasó factura. Falló en el gol ecuatoriano y en otros cruces cerca al área.



Yordy Reyna: Un 'clon' de Ruidíaz. Cuesta creer que se le siga convocando cuando no aporta ni desborde ni presencia goleadora.



Pedro Aquino: Extrañamente perdió varias pelotas en el centro del campo. Se esperó que pisara más el área, pero estuvo lejos de la misma.



Kevin Quevedo: Un par de amagues e intentos por los costados y nada más. Entró con el partido caliente y demoró en engancharse en el equipo.



Josepmir Ballón: Ingresó para tratar de recuperar más rápido la pelota en la volante y soltar a Aquino. No trascendió.



EL TÉCNICO



Ricardo Gareca: Decidió arrancar con Gabriel Costa, pero lo retiró cuando era el mejor del equipo. No tuvo más en la banca para alterar el resultado.