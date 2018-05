Perú vs Escocia: André Carrillo y su genial 'huacha' en amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

André Carrillo es uno de los jugadores con mejor pie en la selección peruana. El popular 'Culebra' no solo rompe cinturas, también mete lujos. Y así lo hizo en el Perú vs Escocia en amistoso internacional. ¡Mira el video!



Se vio a los 57' de la segunda parte, cuando Perú ganaba 2-0 a Escocia. André Carrillo puso a prueba toda su calidad y aplicó una 'pinturita' a jugador de Escocia.



André Carrillo hizo pasar la pelota por entre la piernas de rival, provocando que le cometan falta en Perú vs Escocia en el Nacional. Aquí las imágenes.

Video: Huacha de Carrillo

Y no fue lo único de André Carrillo . En el primer tiempo, el peruano superó a 3 rivales a pura potencia por el sector izquierdo del campo. Míralo aquí .